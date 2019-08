Heidelberg. (miwi) Branislav Ignjatovic kann sich damit anfreunden, Spiele zu verlieren. Zumindest hat der Trainer der MLP Academics Heidelberg diese Einstellung in der Vorbereitungsphase des Basketball-Zweitligisten. "Diese Partien liefern mir deutlich mehr Material", sagt der Serbe - und geht deshalb optimistisch in die nächsten Tage.

Zwei Testpartien haben die MLP Academics bislang absolviert und jeweils gegen einen Bundesligisten verloren. "Wenn wir jetzt gegen Regionalligisten oder eine Mannschaft aus der Pro B gespielt hätten, wären die Erkenntnisse nicht so groß gewesen", sagte Ignjatovic nach dem 67:94 am Mittwochabend bei den Riesen Ludwigsburg.

Vermutlich ist es in dieser Saison noch wichtiger, gegen qualitativ hochwertige Kontrahenten zu testen, denn mit den US-Amerikanern Joseph Kilgore, Stephon Jelks, Adam Eberhard und dem Deutsch-Amerikaner Grant Teichmann stehen vier Ausländer vor ihrer ersten Saison in Europa. Zudem ist Adam Trtovac, von den Frankfurt Skyliners gekommen, mit 21 Jahren noch sehr jung.

"Man sieht schon, dass in der Mannschaft Talent steckt, aber auf der anderen Seite werden die Fehler knallhart bestraft, wenn man gegen abgezockte Profis spielt", erklärt der Heidelberger Trainer. Im Vorgriff auf die Saison in der zweiten Liga ist es für die Academics von großer Wichtigkeit, jetzt genau hinzuschauen, um eventuell noch einmal reagieren zu können, wenn sich herausstellen sollte, dass es im Kader vielleicht doch noch an Qualität fehlt.

Wenn Mannschaft und Trainer am Sonntag zum Trainingslager ins tschechische Usti nad Labem aufbrechen, ist allen Beteiligten die Chance bewusst, im Exil die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit legen zu können. In den vergangenen Jahren wuchs das Team in Usti zu einer Einheit zusammen. Auf diesen Effekt hoffen die Verantwortlichen der Heidelberger auch in diesem Jahr.

Auf dem Weg nach Tschechien bekommen die Spieler der Academics die nächste Gelegenheit, sich gegen einen Erstligisten zu beweisen. Am Freitagnachmittag ist ein Test in Würzburg vorgesehen, der Ignjatovic weitere Aufschlüsse über den Leistungsstand seiner Mannschaft geben soll. Anschließend wird die Fahrt nach Usti fortgesetzt.

Mit im Bus wird auch Steve Wachalski sitzen. Der langjährige Bundesligaspieler trainiert weiterhin mit den Academics, kann nach einer überstandenen Operation an der Bandscheibe aktuell aber noch keine Übungen mit Gegnerkontakt absolvieren. "Da muss ich abwarten, bis die Ärzte ihr Okay geben", sagt Ignjatovic. Sollte Wachalski in den kommenden Wochen körperlich fit werden, könnte der 36-Jährige als Routinier eine zusätzliche Option für die Heidelberger werden. Doch soweit denkt der Academics-Coach noch nicht voraus. Ignjatovic ist im Moment darauf konzentriert, die verfügbaren Spieler gegen möglichst starke Gegner zu prüfen.