Heidelberg. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg gehen einen neuen Weg, um in Rostock bestehen zu können. Die Zweitliga-Basketballer setzen sich am Dienstag in den Zug und fahren im ICE in Richtung Ostsee, um dort im Spitzenspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) möglichst ausgeruht und fit zu sein. Beim Tabellenführer geht es für die Mannschaft von Branislav Ignjatovic darum, nach vier Heimsiegen in Folge die positive Entwicklung auch in einer fremden Halle unter Beweis zu stellen.

"Wir trainieren ganz früh und nehmen dann den Zug", sagt Ignjatovic. In der vergangenen Saison sollten die Academics mit dem Flugzeug Richtung Rostock fliegen, ehe der pandemie-bedingte Saisonabbruch die Pläne durchkreuzte. Jetzt also mit dem ICE, um anschließend dem Spitzenreiter Paroli bieten zu können. Die Rostocker haben ihren Kader vor der Saison prominent verstärkt und den Aufstieg als Ziel ausgerufen. Damit sind sie also außerhalb des Platzes deutlich offensiver als die Academics, die mit fünf Siegen in den ersten Partien allerdings richtig gut in die Runde gekommen sind.

Abzuwarten bleibt, wer am Mittwoch auf dem Feld angriffslustiger auftritt – in jedem Fall haben beide Teams die Qualität, um ein Feuerwerk unter dem Korb des Gegners abzubrennen. Bislang haben sowohl Rostock als auch die Academics im Schnitt mehr als 90 Punkte pro Partie erzielt, was viele starke Offensivaktionen erwarten lässt. Die besseren Chancen auf den Sieg hat deshalb das Team, das die Talente des Gegners besser beherrschen kann.

"Rostock hat einen starken Kader, viele tolle Spieler", lobt Ignjatovic die Seawolves. Anhand der Investitionen in die Mannschaft glaubt der Heidelberger Trainer sogar, dass die Rostocker "zum Aufstieg verdammt" sind. Mit Behnam Yakhchali Dehkordi haben sie in jedem Fall einen der schillerndsten Akteure der Liga in ihren Reihen. Der 25-jährige Spielmacher aus dem Iran hat bislang mehr als 21 Punkte pro Partie erzielt und gilt als einer der besten Basketballer Asiens. "Wir werden Lösungen finden müssen, um ihn zu stoppen. Aber das gilt auch für viele andere Spieler", sagt Ignjatovic.

In jedem Fall hofft der Serbe, dass seine Spieler ausgeruht für die wichtigen 40 Minuten an der Ostsee sind. Im ICE, darauf spekuliert der Trainer der Heidelberger, ist die Fahrt nicht ganz so kraftraubend wie im Bus.

2. Bundesliga Pro A, Mittwoch, 19.30 Uhr: Rostock Seawolves - MLP Academics Heidelberg.