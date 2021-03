Fokussiert ins Spitzenspiel am Mittwoch in Jena gehen Evan McGaughey und die MLP Academics Heidelberg. Archivbild: Thomas Disqué

Heidelberg. (miwi) Der Angriff auf die Tabellenspitze (siehe unten) muss warten. Das Topspiel der 2. Basketball-Bundesliga zwischen Science City Jena und den MLP Academics Heidelberg, das für Mittwochabend vorgesehen war, musste verschoben werden. Bei den Thüringern hatte ein Corona-Schnelltest bei einem Spieler einen Verdachtsfall ergeben, die Begegnung wurde daraufhin abgesagt.

"Wir wünschen dem Erkrankten einen harmlosen Verlauf", ließen die Heidelberger über ihre Website verlauten. Die Academics kennen die Situation, sie mussten im Verlauf dieser Spielzeit bereits zwei Mal in Quarantäne. Immerhin erreichte die Heidelberger die Nachricht, ehe sie sich auf den Weg nach Jena gemacht hatten.

Das nächste Spiel ist jetzt für Samstag geplant, wenn die Mannschaft von Branislav Ignjatovic in der eigenen Halle auf Paderborn trifft.

Update: Mittwoch, 17. März 2021, 17.49 Uhr

Im Spitzenspiel gegen Jena Rang eins im Visier

Bei den Thüringern gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Das nächste Spiel ist jetzt für Samstag geplant.

Von Michael Wilkening

Quakenbrück/Heidelberg. Es ist nicht davon auszugehen, dass Evan McGaughey Sonntagabend geneckt wurde. Auf der Busfahrt zurück von Quakenbrück nach Heidelberg wäre aber viel Zeit gewesen, um den Power Forward der MLP Academics Heidelberg verbal zu ärgern.

Schließlich war er deutlich hinter der Leistung der Kollegen zurückgeblieben. Beim 100:83-Auswärtssieg des Basketball-Zweitligisten bei der Artland Dragons hatte McGaughey zwei von drei Versuchen von jenseits der Dreierlinie im Korb untergebracht – eine starke Leistung. Aber nicht stark genug, um oberhalb des Academics-Schnitts zu liegen.

"Es hilft natürlich, wenn du 74 Prozent der Dreier triffst", sagte McGaughey. Er musste schmunzeln, dass er trotz starker Quote hinterherhinkte, war aber gleichzeitig froh darüber, dass die Kollegen noch besser trafen. Mit einer starken Vorstellung hatten sich die Heidelberger zurückgemeldet, nachdem sie den ersten Vergleich mit den Dragons vier Tage zuvor in eigener Halle verloren hatten. "Diesmal haben wir es geschafft, dass sie unser Spiel spielen mussten. Wir waren alle von der ersten Sekunde an unter beiden Körben fokussiert", sagte der US-Amerikaner. Die Academics hatten die richtigen Lehren aus der ersten Heimniederlage der Saison gezogen und damit die Qualifikation für die Playoffs schon sieben Partien vor dem Ende der regulären Saison perfekt gemacht.

Eine starke Leistung, zu der McGaughey seinen Teil beitrug. Der 26-Jährige will in den kommenden Wochen keinen Deut nachlassen, auch wenn das erste Ziel dieser Spielzeit abgehakt werden kann. "Wir wollen die Hauptrunde jetzt so gut wie möglich abschließen, wollen den besten Platz haben, den wir bekommen können", sagte McGaughey: "Wir möchten mit einem guten Gefühl in die Playoffs starten können."

Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er am Mittwoch (19 Uhr) die Gelegenheit, den bestmöglichen Platz überhaupt zu erklimmen. Im Spitzenspiel bei Science City Jena können die Heidelberger mit einem Sieg an den Thüringern vorbei auf Rang eins klettern. "Wir freuen uns alle auf dieses Spiel, wenn die derzeit besten Teams der Liga aufeinandertreffen, die beide richtig gut spielen", erklärte der reboundstarke Teamplayer, der außerdem mit einem guten Wurf von außen ausgestattet ist. McGaughey gehört zu den Akteuren, die oft etwas im Abseits stehen, weil sie zwar enorm effektiv und vielseitig sind, aber weniger spektakulär auftreten wie andere. "Wir sind heiß, uns mit Jena zu messen", fügte er an.

Das Topspiel beim Aufstiegsanwärter kann den Heidelbergern wichtige Hinweise darauf geben, wie realistisch die Chance ist, in dieser Saison sportlich den Aufstieg zu schaffen. Es ist schließlich möglich, dass die Academics in den Playoffs erneut auf Jena treffen, wenn es um viel mehr geht als am Mittwoch. McGaughey weiß das und ist bereit, sich voll reinzuhängen – die Academics würden mit einem Auswärtscoup gerne ein Signal an die Konkurrenz in der Liga senden.

McGaughey hätte übrigens überhaupt nichts dagegen, wenn er in Jena erneut zwei von drei Dreiern versenkt hat, und damit nicht zu den besten seiner Mannschaft zählt. Ein paar verbale Sticheleien auf der Busfahrt würde er gerne über sich ergehen lassen (müssen).

2. Basketball-Bundesliga, Mittwoch, 19 Uhr: Science City Jena – MLP Academics Heidelberg.