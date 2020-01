Davonte Lacy (M.) geht voran; am Sonntag gegen Chemnitz müssen aber auch alle anderen Academics – hier Armin Trtovac (v.l.), Grant Teichmann, Stephon Jelks und Niklas Würzner – an ihre Bestform herankommen. Archivbild: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Davonte Lacy ging erst auf dem Zahnfleisch – und dann gar nicht mehr. Mit den Beinen an der Korbanlage in die Höhe gestreckt, lag der US-Amerikaner am Sonntagabend auf dem Rücken. Erschöpft, aber glücklich. Sein Trainer, Academics-Coach Branislav Ignjatovic, berichtete wenige Minuten später, während der Pressekonferenz zum Heimsieg gegen Nürnberg, wie sehr sein Neuzugang vorher 35 Spielminuten lang am Limit agiert hatte: "Sein Körper ist komplett übersäuert."

Jeder Sportler kenne das, so Ignjatovic am gestrigen Donnerstag gegenüber der RNZ: "Er hat drei, vier Wochen gar nicht gespielt – und dann mit uns inklusive eines Testspiels fünf Partien innerhalb von 14 Tagen absolviert." Zwei Wochen benötige Lacy, um wieder bei 100 Prozent zu sein, habe er zu seinem Coach gesagt. "Ich habe geantwortet", schmunzelte Ignjatovic, "Du bekommst leider nur eine. Am Sonntag brauchen wir Dich."

Dann steigt für Heidelbergs Zweitligabasketballer nämlich das zweite Heimspiel hintereinander. Und zu Gast ist nicht irgendwer, sondern Primus Chemnitz. Das Nonplusultra der Pro A, die Übermannschaft in dieser Liga. Ignjatovic weiß: Wenn die "Akademiker" die "Niners" schlagen wollen, dann brauchen sie die nächste Lacy-Gala – und noch eine ganze Menge mehr. Bislang ist ein Sieg gegen den Aufstiegsfavoriten Nummer eins nämlich nur einem Team gelungen. Mit einer Bilanz von 19 Erfolgen und einer Niederlage reist das Team des argentinischen Trainers Rodrigo Pastore in die Neckarstadt.

"Gehören in die BBL"

"Sie gehören von den Möglichkeiten, der Infrastruktur und der Qualität im Kader in die BBL", sagte Ignjatovic über den Favoriten. Sich kampflos ergeben ist deshalb aber noch lange keine Option für den Serben. "Ich tue mich schwer damit, in eigener Halle Laufkundschaft zu sein." Will heißen: Warum sollten es die Academics nicht machen wie Trier, die an einem Tag, an dem alles zusammengepasst hat, "Goliath" zu Fall gebracht hatten?

Die Stimmung im Team sei nach dem fast schon erlösenden Sieg gegen Nürnberg – zuvor hatten die Heidelberger viermal hintereinander verloren – jedenfalls wieder merklich besser. "Das Erfolgserlebnis kam zur rechten Zeit", sagte Ignjatovic, der glaubt, seine Schützlinge gut genug zu kennen, um deren Motivation für das Duell gegen den Spitzenreiter einzuschätzen: "Wir haben eine Mannschaft mit genau solchen Charakteren, die auf solch ein Spiel brennt."

"On fire", wie die Basketballer sagen, war am Sonntag auch Zamal Nixon endlich wieder einmal. Dessen Leistungsexplosion konnte der US-amerikanische Routinier seinem Coach zwar auch im Vier-Augen-Gespräch unter der Woche noch nicht erklären – aber Ignjatovic hätte nichts dagegen, wenn Nixon gegen Chemnitz daran anknüpfen würde.

Von den Sachsen schwärmt der 53-Jährige in den höchsten Tönen. "Sie haben in jedem Spiel einen anderen Akteur, der überzeugt, sind total variabel und haben praktisch keine Schwachstelle." Natürlich versuche er seine Spieler damit zu reizen, so Ignjatovic, der sich daran erinnert, auch beim 78:90 Ende Oktober in Chemnitz lange auf Augenhöhe agiert zu haben. "Ich will vor allem sehen, dass wir spielerisch mithalten können", sagt der Trainer nun: "Lassen wir uns überraschen."

Pro A, Sonntag, 17 Uhr: Heidelberg - Chemnitz.