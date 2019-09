Crailsheim. (miwi) Es war keine Maßnahme, die Branislav Ignjatovic mit Freude durchführte, aber es musste sein. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg musste am Sonntag das geplante Testspiel gegen die Tübingen Tigers absagen, weil der Kader des Basketball-Zweitligisten immer weiter ausgedünnt war.

"Mir war die Gefahr zu groß, dass vielleicht noch jemand ausfallen könnte", sagte der Serbe. Am Samstag waren die Heidelberger mit acht Akteuren in die Testpartie gegen Bundesligist Crailsheim Merlins gestartet, keine 20 Stunden später hätten die Academics wieder auf dem Parkett stehen sollen. Immerhin: Gegen die Crailsheimer zeigten die Heidelberger eine gute Leistung, trotzten der personellen Misere und unterlagen nur knapp mit 81:90.

"Wir haben erst in der Schlussphase den Anschluss wieder verloren", sagte Ignjatovic. Der Coach war angetan von der Vorstellung seines verbliebenen Kaders. Marc Liyanage (Knie-Probleme) und Armin Trtovac (Sprenggelenks-Verletzung) fehlten, außerdem stand Josepha Kilgore nicht mehr im Kader, nachdem die Verantwortlichen des Klubs entschieden hatten, den Tryout-Vertrag des US-Amerikaners nicht zu verlängern. Dafür kam Steve Wachalski zum Einsatz, der sich für einen Vertrag mit den Academics empfehlen möchte. Allerdings ist das sehr unwahrscheinlich geworden, denn der Routinier zog sich eine Leistenverletzung zu und dürfte damit in den kommenden Wochen nicht mitspielen können.

Da die Heidelberger in knapp zwei Wochen in Ehingen in die neue Saison starten, drängt die Zeit, den Kader zu komplettieren, weshalb Trainer Ignjatovic und Manager Matthias Lautenschläger fieberhaft daran arbeiten, den Kaderplatz von Kilgore neu zu besetzen.

"Es ist für uns elementar wichtig, dass wir auf dieser Position stark besetzt sind", sagt Ignjatovic. Mit einem Kandidaten sind die Academics bereits sehr weit in den Gesprächen, aber noch ist kein Vertrag ausgehandelt. "Wir haben noch etwa zehn Trainingseinheiten und ein Vorbereitungsspiel", rechnet Ignjatovic vor - die Zeit wird knapp, um den Neuzugang rechtzeitig zum Saisonauftakt ins Team zu integrieren. Für die Heidelberger geht es deshalb darum, schnell zu sein, aber nicht hektisch zu handeln. "Entscheidend ist, dass wir den richtigen Spieler finden. Notfalls müssten wir ohne ihn in die Saison starten", erklärt Ignjatovic.

Der Coach hofft darauf, zumindest Marc Liyanage bald wieder im Training begrüßen zu können, sofern der seine Reizung im Knie auskuriert hat. Länger dürfte die Genesung bei Armin Trtovac dauern, der eher nicht bis zum Saisonstart fit werden dürfte.

Deshalb ist der Center auch nicht gegen Oberelchingen eingeplant - dem letzten Härtetest am Sonntag in Heidelberg. "Das ist eine gute Mannschaft, die schon gegen einige Zweitligisten gewonnen hat", sagt Ignjatovic. Er wird in den nächsten Tagen am Kader für das Duell basteln.

MLP Academics Heidelberg: Jelks 18 Punkte/4 Dreier, Heyden 15, Würzner 12/2, Eberhard 11, Ely 10/2, Schmitt 8/1, Teichmann 7/1, Wachalski.