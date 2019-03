Von Michael Wilkening

Heidelberg. Philipp Heyden änderte nichts an seiner Routine. Der Kapitän der MLP Academics Heidelberg lässt sich nach den Auftritten in der 2. Basketball-Bundesliga von Athletik-Coach Serena Benavente noch auf dem Feld behandeln, der malade Rücken des Centers benötigt viel Aufmerksamkeit. Heyden macht sich in seiner Post-Partie-Routine unabhängig vom Ergebnis auf dem Feld, das war auch nach dem 78:82 am Sonntag gegen die Gladiators Trier so.

Die Muskeln und Sehnen gehen vor, de mentale Verfassung ist in diesem Moment nicht entscheidend. Heyden hat so viele Basketball-Spiele gespielt, dass einerseits der Körper anfällig geworden ist und der Spieler andererseits weiß, dass es Matches wie gegen die Trierer einfach mal gibt. Drei Wochen vor dem Start in die Playoffs gab der Kapitän der Heidelberger deshalb die Marschroute aus, die erste Niederlage nach zuvor vier Erfolgen in Serie nicht zu schwer zu nehmen.

"Wenn der Gegner auf einmal alles reinwirft, kannst du so ein Spiel auch mal mit 20 Punkten Differenz oder mehr verlieren", sagte Heyden, nachdem er die individuelle Spielnachsorge abgeschlossen hatte. Die Botschaft: Trotz der Pleite gibt es auch positive Erkenntnisse.

Die Academics hatten sich nicht entmutigen lassen, als die Gladiators in der zweiten Halbzeit begannen, selbst schwierigste Würfe von außen zu treffen. Heyden und Co. stemmten sich gegen die drohende Niederlage, konnten sie am Ende aber nicht verhindern und verpassten die große Chance, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.

"Platz vier bedeutet auch Heimrecht, oder?", fragte Heyden, als er auf die Zielsetzung für den Schlussspurt der regulären Saison angesprochen wurde. Nachdem die Heidelberger die Teilnahme an den Playoffs sicher haben, geht es darum, in der ersten Runde in einem möglichen fünften Spiel der Serie in eigener Halle antreten zu dürfen - und da reicht, der Heidelberger Center hatte völlig Recht, auch der vierte Rang in der Abschlusstabelle. Zwei Partien vor Schluss sind die Academics Dritter. "Unser Ziel sollte sein, den dritten Rang zu sichern", sagte Manager Matthias Lautenschläger. Die Chancen stehen sehr gut, dass ein Sieg aus den Partien in Karlsruhe oder in eigener Halle gegen Hagen reicht.

Der Fokus ist auf die eigene Leistung ausgerichtet, der möglichen Konkurrenz in den Playoffs wird keine Aufmerksamkeit geschenkt. "Das interessiert uns überhaupt nicht", sagte Heyden mit Blick auf die Kontrahenten in der ersten Runde, einen Lieblingsgegner hat er nicht. Einen Angstgegner ebenfalls nicht.

"Es ist auch egal, weil wir es ohnehin nicht beeinflussen können", erklärte der Heidelberger Spielführer. Im Moment ist das Gedränge von Platz drei bis neun so groß, dass überhaupt nicht absehbar ist, mit wem es die Academics im Playoff-Viertelfinale zu tun bekommen.

Lautenschläger beschäftigt sich ebenfalls nicht mit derlei Gedankenspieler. Für den Manager hat das einen ganz nüchternen Grund. "Es gibt in diesem Jahr keine Übermannschaft in der Liga. Ich bin überzeugt davon, dass wir gegen jede Mannschaft eine Runde weiterkommen können." Nur eine Hoffnung formulierte er: "Ich würde gerne weite Auswärtsfahrten vermeiden."