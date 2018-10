Von Michael Wilkening

Heidelberg. Ganz am Ende wurde es spektakulär. Martin Seiferth selbst musste lachen und seine Mitspieler feierten den Center der MLP Academics Heidelberg. Mit einem gewaltigen Rückwärts-Dunking setzte der Big Man der Heidelberger 31 Sekunden vor dem Ende den Höhepunkt einer rassigen Partie der Mannschaft von Branislav Ignjatovic. Nicht nur der Dunking von Seiferth beeindruckte, sondern die gesamte Vorstellung der Academics beim 89:75 (48:39) gegen die Niners Chemnitz. Beim fünften Sieg im achten Spiel der 2. Basketball-Bundesliga dominierte das Heim-Team die ambitioniert in die Saison gestarteten Ostdeutschen.

"Es macht mich stolz, wenn ich sehe, wie wir gegen so eine Mannschaft aufgetreten sind", sagte Ignjatovic nach 40 Minuten, in denen die Heidelberger sowohl ihr Können in der Offensive als auch in der Defensive unter Beweis stellten - hintereinander. Zunächst sahen die Zuschauer am Olympiastützpunkt hervorragende Aktionen der Academics bei eigenem Ballbesitz. Immer wieder wurde durch schnelles Passen ein freier Mitspieler gefunden, der den Ball im Korb versenkte. Das war wunderbar anzuschauen und als die Ignjatovic-Schützlinge nach der Pause ihre Qualität in der Defensive zum Tragen brachten, wurde ersichtlich, dass es kein Zufall ist, dass sie trotz eines äußerst schweren Auftaktprogramms schon fünf Siege feiern durften.

Ausschlaggebend für die große offensive Stärke der Academics war das Wiedererwachen der Scoring-Qualität von Shyron Ely. Der US-Amerikaner hatte bei der 61:83-Niederlage in Crailsheim vier Tage zuvor nur zwei seiner 13 Würfe getroffen und war entsprechend gefrustet. Gegen Chemnitz verjagte er die negativen Gedanken, erzielte 21 Punkte, traf fünf Dreier und wäre wohl in den Bereich von 30 Punkten gekommen, wenn er nicht bei einigen Versuchen viel Pech gehabt hätte, als der Ball nur hauchdünn wieder aus dem Korb sprang. "Ich habe ihm gesagt, dass ich mir keine Sorgen mache, wenn er weiterhin so gut trainiert", sagte Ignjatovic über den Routinier: "Es ist gut, dass er jetzt Selbstvertrauen bekommen hat, denn er ist der Beste, den wir haben."

Gut war gegen die Chemnitzer, in der vergangenen Saison nur hauchdünn am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert, aber nicht nur Ely, denn die Academics zeigten starken Team-Basketball. Insgesamt fünf Akteure scorten zweistellig und stellten die Ostdeutschen damit vor große Probleme: Sie konnten gar nicht alle Waffen des Gegners ausschalten. Die Chemnitzer spielten gar nicht schlecht, aber sie waren eben nicht gut genug, um die Heidelberger stoppen zu können.

"Wenn man sich vor Augen hält, dass wir bislang nur gegen Teams aus den ersten Zehn der Tabelle gespielt haben, ist die Ausbeute sehr gut", sagt Matthias Lautenschläger. Der Manager ist zuversichtlich, dass die Heidelberger ihre gute Ausgangslage gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte ausbauen können, warnt jedoch davor, das als feststehend vorauszusetzen: "Der richtige Charakter zeigt sich erst, wenn wir gegen die schlechter eingestuften Teams auch konstant gut spielen", sagt Lautenschläger. Er muss aber wohl nicht zittern: Bisher hat die Mannschaft der Academics nicht den Eindruck hinterlassen, dass es ihr an der nötigen Einstellung mangelt.

MLP Academics Heidelberg: Ely 21 Punkte / 5 Dreier, Würzner 17, Kuppe 13/3, McGaughey 13/2, Seiferth 12, Puriefoy 7, Smith 2, Steffen 2, Ney, Rosenbohm, Aichele, Schöpe.

Niners Chemitz: Ziegenhagen 19/3, Fleischmann 15/1, Mixich 12/2, Mazurczak 8, Tinsley 7/1, Lawson 7/1, Richter 4, Lodders 3, Wendler, Parker.

Spielverlauf: 12:10 (5.), 24:22 (10.), 36:26 (15.), 38:49 (Hz.), 55:39 (24.), 55:47 (27.), 61:55 (31.), 73:60 (35.), 89:75 (Endstand). Zuschauer: 867.