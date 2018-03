Von Michael Wilkening

Kirchheim. Matthias Lautenschläger bediente sich der sozialen Medien, um seine Freude und seine Überraschung kundzutun. "Ja spinn ich", schrieb der Manager der MLP Academics Heidelberg am Samstagabend bei Facebook und hängte die Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga an seine Nachricht an. Man muss sich keine Sorgen um den Geisteszustand von Matthias Lautenschläger machen, denn es ist die Realität, dass die Academics Heidelberg nach 24 von 30 Spielen nun Tabellendritter sind.

Durch den 82:76 (46:37)-Sieg der Heidelberger bei den Kirchheim Knights haben Lautenschläger, Trainer Branislav Ignjatovic und das Team das Saisonziel bereits erreicht: Einen Playoff-Platz werden sie bis zum Ende der regulären Saison nicht mehr abgeben - die Möglichkeit des Scheiterns ist nur noch eine mathematische, keine realistische mehr.

Deshalb gab auch Branislav Ignjatovic die Zurückhaltung auf. Der Trainer der Academics muss grundsätzlich des Jobs wegen den Mahner geben, nach dem Erfolg in Kirchheim durfte er seine Zufriedenheit aber zeigen. "Wir dürfen uns heimlich freuen, denn ich glaube nicht, dass unsere Konkurrenten jetzt alle Spiele gewinnen", erklärte der Serbe nach dem Erfolg an der alten Wirkungsstätte. Sechs Jahre lang trainierte Ignjatovic die Kirchheimer und deshalb wusste der Coach den Sieg bei den Knights richtig einzuordnen: "Das ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele, deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir es für uns entschieden haben."

Der Erfolg in Kirchheim geriet zu einem Start-Ziel-Sieg, denn zu keinem Zeitpunkt gerieten die Academics in Rückstand. Mit einem 9:0-Start erwischten die Heidelberger einen famosen Auftakt, führten nach fünf Minuten sogar mit 15:3 und mussten sich in einer guten ersten Hälfte nur ankreiden lassen, den Vorsprung nicht noch weiter ausgebaut zu haben. "Die Kirchheimer haben ein paar wilde Dreier getroffen, die kann man nicht verteidigen", sagte Ignjatovic und trauerte der Möglichkeit hinterher, zur Pause nicht nur mit neun Punkten (46:37), sondern möglicherweise mit 15 Punkten zu führen.

Im dritten Viertel wurde es deshalb noch einmal eng. Nach 26 Minuten hatten die Kirchheimer den Anschluss geschafft (48:50) und die Heidelberger drohten eine Partie aus der Hand zu geben, die sie zuvor so souverän kontrolliert hatten. "Wir haben diese Schwächephase überstanden, das war wichtig", sagte Ignjatovic. Mit zwei erfolgreichen Dreiern von Shyron Ely und Albert Kuppe setzten sich die Academics wieder ab und brachten danach den Sieg nach Hause. Das hatte zwei Ursachen: Die herausragende Dreierquote und die gute Leistung von Niklas Ney. Elf von 19 versuchen jenseits der Dreierlinie fanden den Weg durch die Reuse, womit die Heidelberger von außen besser trafen als in Korbnähe. Der junge Center Ney brillierte mit 16 Punkten und elf Rebounds. "Er entwickelt sich sehr gut", lobte Ignjatovic. Diese Einschätzung gilt nicht nur für Ney, sondern für alle.

Kirchheim Knights: Collins 21 / 5 Dreier, Allen 16/2, Koch 11/1, Rendleman 11, Kronhardt 10, Barton 7/1, Burnette, Hedley, Darouiche, Wenzel.

MLP Academics: Palm 18/4, Ely 17/1, Ney 16, Kuppe 16/4, Würzner 6/1, McGaughey 4, Smith 3/1, Seiferth 2, Rosenbohm, Schöpe, Aichele.

Spielfilm: 0:9 (3.), 3:15 (5.), 16:27 (10.), 22:36 (15.), 38:47 (Hz.), 48:50 (26.), 55:60 (30.), 60:71 (35.), 65:75 (38.), 76:82 (Endstand). Zuschauer: 925.