Von Nikolas Beck

Heidelberg. Je näher das große Ziel rückt, desto klarer wird dieses auch formuliert. Die MLP Academics hatten am Mittwochabend beim 93:79-Erfolg gegen Schwenningen mit ein paar Startproblemen zu kämpfen. "Man hat die Nervosität gespürt", berichtete Branislav Ignjatovic am Donnerstag der RNZ, "für Nervosität ist aber momentan kein Platz." Also nahm der Coach eine Auszeit – und gegenüber seinen Schützlingen kein Blatt vor den Mund. "Wenn wir in die Bundesliga wollen, dann müssen wir auch auf Bundesliga-Niveau spielen", forderte Frenki: "Große Spiele sind für große Spieler gemacht."

Mit der Reaktion der Heidelberger, die anschließend über weite Strecken hervorragenden Basketball spielten, konnte der Serbe dann umso zufriedener sein. Die Panthers seien ein Gegner, der sein Team vor große Matchup-Schwierigkeiten stelle, sagte Ignjatovic. "Wir haben trotzdem einen Modus gefunden, um einen deutlichen Sieg einzufahren – da hat einiges gepasst."

Mit exzellenten Wurfquoten brillierten vor allem die US-Amerikaner Jordan Geist (26 Punkte, 64 Prozent aus dem Feld) und Shy Ely (17/70). Offensiv weniger auffällig (7), aber nicht weniger entscheidend war die Leistung von Niklas Würzner. Das Eigengewächs führte mit neun Vorlagen geschickt Regie, gab aber vor allem durch seine Verteidigungsarbeit die entscheidenden Impulse.

Würzner, bereits in seiner siebten Saison bei den Academics, hat sich zu einer Führungsfigur im Team entwickelt. Mit seiner Defense will er der Mannschaft Sicherheit geben. Zumeist wird ihm die Aufgabe zuteil, den "go to guy", also den wichtigsten Akteur des Gegners, aus dem Spiel zu nehmen. "Wir wissen um unsere Stärke im Angriff", sagt Würzner. Man verfüge über eine tiefe Bank und jeder Spieler könne an einem guten Tag "offensiv explodieren". Am anderen Ende des Felds steigt und fällt inzwischen vieles mit "Niki."

Ignjatovic hofft, dass die starke Vorstellung gegen Schwenningen den Reifeprozess bei Würzner weiter vorantreiben wird. Es würde nicht dem Naturell des Serben entsprechen, wenn er seinen Aufbauspieler in den Himmel loben würde. Und es wäre auch der falsche Zeitpunkt. Schließlich braucht es bereits an diesem Freitag (20 Uhr) bei den Kirchheim Knights einen kühlen Kopf, wenn das dritte von insgesamt sechs Gruppen-Spielen der Playoffs ansteht. Individuelle Höhenflüge kämen da zur Unzeit.

Was Coach "Frenki" von Würzner erwartet, habe er ihn schon während des Spiels am Mittwoch wissen lassen. Als der Blondschopf in der entscheidenden Phase den Ballvortrag einem Kollegen überlassen hatte, schritt Ignjatovic ein: "Ich habe ihm gesagt, dass ich den Ball länger in seinen Händen sehen will." Wer den 54-jährigen Basketball-Lehrer kennt, weiß: Mehr Lob geht kaum.

Bei den Knights, die einzige Mannschaft in der Academics-Gruppe, die ebenfalls eine Lizenz für die Erste Liga beantragt hat, erwartet Würzner ein ganz anderes Spiel als gegen Schwenningen. Um jeden Preis, glaubt der 26-Jährige, müsse man offene Würfe verhindern. "Denn wenn Kirchheim einmal ins Rollen kommt, rollen sie richtig."

Als einzige ungeschlagene Mannschaft der Gruppe 2, wäre der dritte Sieg ein großer Schritt Richtung Aufstieg. "Dann wäre die Tür einen Spalt weit auf", glaubt auch Würzner. Eine schlagkräftige Truppe habe man in den vergangenen Jahren schon häufiger beisammen gehabt, erinnert er sich an so manche Playoff-Enttäuschung. Durch den Umzug vor einigen Wochen in den neuen SNP Dome ist der Traum von der Bundesliga aber realistischer geworden. "Klar hat man das im Hinterkopf", räumt Würzner ein, "aber wir sollten alle professionell genug sein, dies nicht in den Vordergrund rücken zu lassen."

Worte, die Branislav Ignjatovic sicher gerne hören wird.

Pro A, Playoffs, Gruppenspiel 3, Freitag, 20 Uhr: Kirchheim - Heidelberg.