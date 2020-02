Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav Ignjatovic möchte sich noch gar nicht gedanklich damit beschäftigen, mit welchem Kader er am Mittwoch das Zweitliga-Heimspiel gegen die Artland Dragons bestreitet. Der Trainer der MLP Academics Heidelberg wartet lieber ab, wer von seinen Basketballern vor der Partie alles einsatzbereit ist. "Mal schauen, wer am Dienstagabend alles trainieren kann", sagt der Serbe. In dieser Saison musste Ignjatovic oft kurzfristig reagieren, weil Spieler nicht zur Verfügung standen, oder aber, weil sie gerade rechtzeitig vor einer Partie wieder fit wurden. Zuletzt erlebte er beides vor dem wichtigen 96:94-Sieg am vergangenen Samstag in Paderborn, als Kapitän Phillipp Heyden wegen Rückenproblemen passen musste, während Adam Eberhard trotz Knöchelproblemen auflaufen konnte.

"Wir müssen schauen, was die Ärzte und Physiotherapeuten sagen. Es ist schwer abschätzbar, ob es bei Phillipp für Mittwoch reicht", sagt der Heidelberger Coach. Umso bemerkenswerter empfand er den Auftritt seiner Mannschaft in Paderborn, die ohne ihren Center bei einem direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz einen frühen Rückstand aufholte, in der Schlussphase kühlen Kopf bewahrte – und eine neue Qualität zeigte. In den vergangenen Jahren waren die Heidelberger unter Ignjatovic nicht in der Lage, Spiele zu gewinnen, in denen außergewöhnlich viele Punkte erzielt werden. In den sogenannten "Highscoring-Games" hatten die Academics meist keine Chance, weil ihre Stärke darin lag, den Gegner mit der eigenen Defensive zu kontrollieren.

Das ist anders geworden, nicht erst in Paderborn zeigten die Heidelberger, dass sie außergewöhnlich gut treffen können und deshalb auch Partien gewinnen, in denen der Gegner 80 oder mehr Punkte erzielt. "Stimmt, das ist neu", räumt Ignjatovic ein. Die Spielweise seiner Mannschaft hat sich verändert, weil die Spielertypen andere sind. Mit DaVonte Lacy und Zamal Nixon verfügen die Heidelberger über Akteure, die außergewöhnlich gut scoren können. Entscheidend für den Erfolg in Paderborn war laut Ignjatovic aber, dass Spieler aus der "zweiten Reihe" auftrumpften. "Marc Liyanage hat einen Karrierebestwert aufgestellt und auch Grant Teichmann hat sehr gut getroffen", lobt er. Liyanage (16 Punkte) und Teichmann (9) sorgten für nicht eingeplante Punkte, die den Sieg ermöglichten.

Geht es nach Ignjatovic, soll das am Mittwoch ganz ähnlich laufen. Gegen die Artland Dragons sollen die zwei Punkte aus Paderborn mit einem weiteren Erfolg vergoldet werden. Im Kampf um einen Playoff-Rang hätte ein zweiter Sieg innerhalb von vier Tagen einen großen Wert. In der englischen Woche, die am Sonntag mit dem Duell in Trier ihr Ende findet, können sich die Heidelberger in der Tabelle gut positionieren – wenn sie erfolgreich sind.

Damit das gelingen kann, hofft Ignjatovic auf die Rückkehr von Heyden, denn die Dragons verfügen gerade unter den Körben über starke Akteure. Da wird der Kapitän gebraucht, damit die gesamte Last nicht auf Armin Trtovac lastet, der gute Ansätze zeigt, in seinem ersten Jahr in der 2. Liga aber noch nicht die Routine aufbringt, um die Topspieler des Gegners dauerhaft kontrollieren zu können.

2. Basketball-Bundesliga, Mittwoch, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Artland Dragons.