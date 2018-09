Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Rückkehr war schön, wenngleich sie nicht perfekt endete. Albert Kuppe hätte beim heutigen Testspiel der Morgenstern BIS Baskets Speyer bei den MLP Academics Heidelberg gerne länger auf dem Feld gestanden, aber die Schiedsrichter zerstörten diese Hoffnung. Schon früh in der zweiten Halbzeit musste der Flügelspieler nach dem fünften Foul wieder auf der Bank Platz nehmen. Der Freude, die alten Kollegen wiederzusehen, tat das aber keinen Abbruch.

Kuppe sah sich die letzten Minuten also von draußen an, in denen die Heidelberger zu einem ungefährdeten 90:69-Sieg marschierten. Das war kein Wunder, schließlich liegen zwei Spielklassen zwischen den Academics und dem neuen Klub des Flügelspielers, dessen größte Stärke der Dreipunkte-Wurf ist. In drei Jahren bei den Heidelbergern brachte es Kuppe immer auf mehr als 40 Prozent erfolgreicher Distanzwürfe. Hinzu kam der Wille, sich immer zu 100 Prozent für das Team einzusetzen, was die Mitspieler wie die Zuschauer honorierten.

Bei den Academics hat sich der 29-Jährige aber nicht alleine wegen der Fähigkeiten auf dem Feld beliebt gemacht, sondern zudem wegen seines Charakters. "Albert ist ein toller Spieler und ein großartiger Mensch", sagt Academics-Coach Branislav Ignjatovic. Der Serbe wollte Kuppe weiter in Heidelberg halten, doch der war nicht mehr zum Bleiben zu bewegen, weil er sich dazu entschlossen hatte, einen anderen Weg zu gehen. Sein Herz hängt aber immer noch ein Stück weit an dem Traditionsverein: "Heidelberg hat eine tolle Mannschaft. Natürlich wäre ich einerseits gerne noch ein Teil davon, aber jetzt muss ich eben die Daumen drücken, dass sie erfolgreich sind."

Kuppe hat im Sommer beim Hauptsponsor der Speyerer den vollen Einstieg ins Berufsleben gewagt und die eigenen Prioritäten umgedreht. "In Heidelberg war ich Basketball-Profi und haben nebenberuflich noch gearbeitet. Jetzt ist es anders", berichtet er. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen BWL-Studium absolviert Kuppe jetzt ein Trainee-Programm und kümmert sich aktuell um Marketing - in 40 Stunden in der Woche. Dazu kommen vier Trainingseinheiten am Abend, so dass die Woche vollgepackt ist.

Daran stört sich der Flügelspieler nicht, schließlich verfolgt er nicht nur beruflich, sondern auch sportlich hohe Ambitionen. "Wir wollen aufsteigen", sagt Kuppe, die klare Zielsetzung des Klubs in Speyer war der entscheidende Grund, sich für die neue Aufgabe zu entscheiden. In der vergangenen Saison scheiterte Speyer als Zweiter ganz knapp am Sprung in die ProB, in dieser Spielzeit soll das nachgeholt werden. "Wir gehen mit dem Anspruch in die Runde, jedes Spiel gewinnen zu wollen", macht Kuppe deutlich.

Der Kader wurde nicht nur durch ihn selbst verstärkt, mit Dimitrij Kreis (der fünf Jahre mit Kuppe in Gotha spielte und dessen Trauzeuge ist) und Tim Schwartz kamen weitere Akteure mit Profi-Erfahrung nach Speyer. Das Team besitzt mit vier Ausländern zudem internationale Erfahrung. Der Aufstieg ist also Wunsch und Verpflichtung zugleich, der sich Kuppe selbstbewusst stellt. Als Kapitän der Heidelberger trug er bereits Verantwortung in der ProA. Die alte Liga will er übrigens nicht komplett aus den Augen verlieren. "Ich komme sicher als Zuschauer ein paar Mal nach Heidelberg", kündigt Kuppe an. Möglichst am Sonntagabend, dem klassischen Heimspieltermin der Academics, wenn er zuvor mit Speyer seine Hausaufgabe erledigt hat.