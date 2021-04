Von Nikolas Beck

Heidelberg. Um 20.45 Uhr waren die MLP Academics dort angekommen, wo sie hinwollen: an der Spitze der Playoff-Gruppe 2, in der sich die Heidelberger Zweitliga-Basketballer mit drei Kontrahenten um einen Platz im ProA-Finale streiten. Im Duell der beiden Teams, die am ersten Spieltag am vergangenen Wochenende siegreich waren, setzten sich die Academics am Mittwochabend mit 93:79 (43:40) gegen die Panthers Schwenningen durch. Und sind damit ihrem großen Ziel Gruppensieg, der gleichbedeutend mit dem sportlichen Aufstiegsrecht in die Bundesliga ist, wieder einen Schritt näher gekommen.

Das erste Playoff-Spiel im neuen SNP Dome waren die Hausherren abermals mit Jordan Geist und Armin Trtovac in der Startformation angegangen. Die Routiniers Shy Ely und Kapitän Phillipp Heyden blieben, wie schon beim 100:96-Verlängerungskrimi in Bremerhaven, zunächst draußen. Dass die Panthers, die darauf verzichtet haben, einen Lizenzantrag für die BBL zu stellen, trotzdem noch etwas vorhaben in diesen Playoffs, zeigte sich vom ersten Sprungball an. Geisterspiel hin oder her: In der "Postseason" nimmt die Intensität traditionell noch einmal zu. Hin und her ging’s. Und die Gäste hatten nach dem ersten Viertel knapp die Nase vorn (21:22).

So ein bisschen war das Kräftemessen zwischen den Neckar-Klubs auch ein Duell der Basketball-Stile: Die Heidelberger verfügen über bisweilen unwiderstehliche offensive Feuerkraft; die Schwenninger bestechen vor allem durch beherzte Defensivarbeit.

Letztere fordert Panthers-Coach Alen Velcic ein – ohne Kompromisse. Wie ein Rohrspatz schimpfte der 50-Jährige, als die Heidelberger Offensive Mitte des zweiten Viertels so richtig ins Rollen kam. Den Schlagabtausch im ersten Durchgang, in dem beide Teams deutlich über 50 Prozent von der Dreier-Linie trafen, beendete Ely mit der Schlusssirene zum 43:40.

"Es ist das erwartet enge Spiel auf ganz hohem Niveau", sagte Matthias Lautenschläger der RNZ in der Halbzeitpause. Bauchschmerzen bereiteten aber auch dem Academics-Manager die vielen Ballverluste. Gleich zehnmal, also alle zwei Minuten, warfen die Heidelberger das Spielgerät weg. "Das müssen wir abstellen", mahnte Lautenschläger und orakelte: "Solche Quoten lassen sich selten über 40 Minuten durchhalten."

Nun ja. Auch ein Manager darf sich mal irren.

In den zehn Minuten nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Academics prompt fünf weitere Turnover. Dafür legten sie quotentechnisch sogar eine Schippe drauf. Elf ihrer 15 Versuche verwandelten sie im dritten Viertel – und zogen Schwenningen Punkt um Punkt davon.

Allen voran Jordan Geist lief heiß. Der US-Amerikaner war augenscheinlich gewillt, Wiedergutmachung zu betreiben für seine Undiszipliniertheit in Bremerhaven, die seiner Mannschaft beinahe den Sieg gekostet hätte. 16 seiner 26 Punkte markierte der 24-Jährige in Durchgang zwei. Dafür durfte er sich bei seinem vorzeitigen Feierabend drei Minuten vor Schluss über stehende Ovationen seiner Kollegen freuen. Weil die Academics über die gesamte Spielzeit knapp 60 Prozent aus dem Feld (50 Prozent von der Dreipunktelinie) trafen, war die Partie da bereits lange entschieden – und Manager Lautenschläger eines Besseren belehrt.

Heidelberg: Geist 26 (7 Dreier), Ely 17 (1), Willett 11, Nelson 8, Trtovac 8, McGaughey 8 (2), Kuppe 8 (2), Würzner 7, Heyden 2, Vasiljevic, Loh.

Schwenningen: Stockard 21, Frazier 17 (4), Pipiras 17 (3), Niedermanner 9 (1), Britt 8 (2), Teichmann 5 (1), Jorch 2, Mikulic, Bryant, Karamatskos.

Stenogramm: 12:10 (5.), 21:22 (1. Viertel), 28:29 (15.), 43:40 (Halbzeit), 54:42 (23.), 66:52 (28.), 71:58 (3. Viertel), 81:61 (35.), 93:79 (Endstand).