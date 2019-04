Von Michael Wilkening

Heidelberg. Der Zahl 13 werden magische Kräfte zugesprochen - im Fall der MLP Academics Heidelberg hoffen die Verantwortlichen aber darauf, dass sie keine besondere Bedeutung haben wird. Am Samstag, 18 Uhr, stehen die Heidelberger vor dem ersten Playoff-Halbfinale der Klubgeschichte und wollen gegen die Nürnberg Falcons mit einem Sieg in die Best-of-five-Serie starten. Ganz unabhängig davon, dass die Franken zuletzt in der 2. Basketball-Bundesliga 13 Partien hintereinander gewannen.

"Ich glaube, dass diese Serie viel mit uns zu tun hat", sagt Ignjatovic - und liegt mit seiner Sichtweise möglicherweise richtig. Die Nürnberger starteten ihren beeindruckenden Lauf nämlich mit einem Erfolg in der Halle am Olympiastützpunkt. Anfang Februar siegten die Falcons 79:71 bei den Academics, trafen dabei einige verrückte Würfe in der Schlussphase und zogen aus diesem Erfolg offenbar so viel Selbstvertrauen, dass sie seither zwölf weitere Partien gewannen.

Es ist deshalb schwer, vor dem Halbfinale einen Favoriten auszumachen, denn ähnlich souverän wie die Heidelberger setzten sich die Nürnberger im Playoff-Viertelfinale durch. Gegen die Trier Gladiators gerieten die Falcons nicht in Gefahr, eine Partie zu verlieren. Die Heidelberger hatten letztlich keine Probleme, Ehingen Urspring aus dem Weg zu räumen, so dass ab Samstag zwei Teams aufeinandertreffen werden, die sich in Bestform befinden. "Ich hoffe darauf, dass wir viele Zuschauer in die Halle locken, die uns nach vorne pushen können", sagt Ignjatovic. Der Serbe weiß, dass die Unterstützung von außen in den zu erwartenden engen Vergleichen den Ausschlag geben kann.

"Wir haben richtig Lust, jetzt in der zweiten Runde den nächsten Schritt zu machen", sagt Niklas Würzner. Der Academics-Spielmacher ist nach dem erstmaligen Erreichen des Halbfinales voller Vorfreude auf die Partien gegen die Falcons. In der regulären Saison haben beide Teams ein Duell gewonnen, denn vor der Niederlage Anfang Februar in eigener Halle landeten die Heidelberger bei den Franken einen souveränen Auswärtssieg. Der deutliche 78:56-Auswärtssieg sorgte dafür, dass die Heidelberger im Halbfinale den Heimvorteil in einem eventuellen fünften Spiel der Serie haben und angesichts der Ausgeglichenheit beider Mannschaften ist es nicht unwahrscheinlich, dass es dazu kommt.

Ähnlich wie die Heidelberger haben die Nürnberger verschiedene Akteure in ihrem Kader, die einem Match den eigenen Stempel aufdrücken können. Die Falcons sind also schwer auszurechnen

Nach dem ersten Spiel an Ostersamstag steigt das zweite Match am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) in Nürnberg, der dritte Vergleich findet Samstag in einer Woche (27.4., 18 Uhr) wieder in Heidelberg statt. Ein eventuell notwendiges viertes Spiel wäre am 29. April in Nürnberg, ein mögliches entscheidendes fünftes Duell würde am 1. Mai in Heidelberg ausgetragen. "Ich habe schon vor Saison gesagt, dass Nürnberg ein klarer Playoff-Kandidat ist", erklärt Ignjatovic - der Serbe hatte schon in einem Testspiel während der Vorbereitung das Potenzial im Kader der Falcons erkannt.

2. Bundesliga, Playoff-Halbfinale, Spiel 1, Samstag, 18 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Nürnberg Falcons.