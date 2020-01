Von Nikolas Beck

Heidelberg. Es waren zwar erst 15 Minuten gespielt, aber welche Geschichte nach dem gestrigen Sonntagabend geschrieben würde, stand lange fest. Zamal Nixon, der US-Amerkaner in Diensten der MLP Academics, dem in den vergangenen Wochen nicht allzu viel gelungen war, hatte gerade zwei Freiwürfe verwandelt. Und keiner der 924 Zuschauer im Olympiastützpunkt zweifelte, dass er auch den dritten nicht vergeben würde. Man konnte gar den Eindruck gewinnen, es bereite dem 31-Jährigen mehr Mühe, die Kordel seines Hosenbunds zu richten, als das Spielgerät im Korb unterzubringen. "Nixon, wink doch mal!", riefen die mitgereisten Nürnberger Fans in der Hoffnung, den Linkshänder aus der Ruhe bringen zu können. Pustekuchen. Nixon winkte nicht, band in aller Ruhe seine Shorts zu Ende, traf auch Freiwurf Nummer drei – und legte mit 15 Punkten bereits vor der Pause den Grundstein zum 91:77 (48:36)-Erfolg der Heidelberger gegen die Falcons aus Franken.

Hintergrund > Ralph Junge, Falcons-Coach: "Heute war ein Tag, an dem du einfach nichts triffst. Das kann auswärts mal passieren. Heidelberg war die physischere Mannschaft, die strukturierter gespielt hat. Wir hatten 22 Ballverluste, so kannst du nicht [+] Lesen Sie mehr > Ralph Junge, Falcons-Coach: "Heute war ein Tag, an dem du einfach nichts triffst. Das kann auswärts mal passieren. Heidelberg war die physischere Mannschaft, die strukturierter gespielt hat. Wir hatten 22 Ballverluste, so kannst du nicht gewinnen." > Branislav Ignjatovic, Academics-Trainer: "Vier Niederlagen in Folge hatte ich auch noch nie erlebt, das wünscht man sich als Trainer nicht. Daher war das ein ganz wichtiger Sieg heute. In erster Linie freue ich mich heute für die Mannschaft und die Fans. Und solch eine Leistungsexplosion von Zamal (Nixon) musst du auch als Trainer erst einmal erklären können. Adam (Eberhard) ist ein toller Junge und ich hatte fast Mitleid mit ihm im tagtäglichen Training, weil er zuletzt in den Spielen immer verkrampft ist. Ich hoffe, er kann sich nach dieser Leistung heute stabilisieren." > Albert Kuppe, Ex-Kapitän der MLP Academics: "Natürlich haben viele vor der Runde erwartet, dass Heidelberg wieder ganz oben mitspielt. Aber in der Pro A ist das nie ein Selbstläufer, da verlierst du schnell mal ein, zwei Spiele. Aber die Saison ist noch lang und ich bin mir sicher, dass die Academcis am Ende wieder unter die Top vier kommen und eine gute Rolle in den Playoffs spielen werden." nb

"Die vergangenen Spiele waren nicht meine besten", sagte Nixon, der am Ende auf bärenstarke 31 Zähler bei einer Trefferquote von knapp 80 Prozent kam, "daher wollte ich heute unbedingt meinem Team helfen, diesen Sieg zu holen." Ohne Zweifel, der Aufbauspieler aus Brooklyn/New York stand im Rampenlicht. Es würde der Mannschaftsleistung der "Akademiker" aber nicht gerecht, blieben seine Kollegen unerwähnt.

"Nicht nur Zamal macht das heute richtig gut", analysierte Albert Kuppe in der Halbzeitpause. Der ehemalige Kapitän der Academics verfolgt seine alten Weggefährten nach wie vor intensiv und überzeugte sich am Sonntag mit eigenen Augen davon, dass die Situation rund um den Olympiastützpunkt gar nicht so alarmierend ist, wie es während der vergangenen Wochen ausgesehen hatte. Vor allem Armin Trtovac (16) und Adam Eberhard (13) sorgten mit Nixon für die dringend benötigte Unterstützung für Davonte Lacy (10), der diesmal weniger punktete, mit jeweils vier Rebounds und vier Assists sowie drei Steals aber dennoch überzeugte.

Heidelbergs Coach Branislav Ignjatovic war nach zuletzt vier Niederlagen in Serie sehr erleichtert und lobte vor allem Topscorer Nixon sowie Flügelspieler Adam Eberhard, der endlich sein Leistungsvermögen zeigen konnte. Fotos: vaf

"Das ganze Team war fantastisch", freute sich Eberhard über die starke Defense, mit welcher der 22-Jährige und seine Kollegen 22 Nürnberger Ballverluste erzwangen. Im zweiten Durchgang bauten die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic ihren Vorsprung kontinuierlich aus – und zu Beginn des Schlussabschnitts spielten sie sich regelrecht in einen Rausch: Zwei Eberhard-Dreiern ließ Nixon mit unwiderstehlichem Zug zum Korb einen artistischen Layup zum 8:0-Lauf folgen. Falcons-Coach Ralph Junge zog die Reißleine und nahm die Auszeit, während sich die Halle um ihn herum in ein Tollhaus verwandelt hatte. Der 20-Punkte-Vorsprung (76:56/33.) war Balsam auf die geschundene Seele der Fans, die erstmals seit Anfang November wieder einen Heimsieg bejubeln durften.

Erst in den Schlussminuten schlichen sich ein paar Unaufmerksamkeiten ins Heidelberger Spiel, sodass Ignjatovic 90 Sekunden vor Ende doch noch mal eine Auszeit nehmen musste (86:75). Anbrennen sollte aber nichts mehr.

Das Finale war dann auch dem Mann des Spiels vorbehalten. Die Punkte 89 bis 91 erzielte Zamal Nixon mit einem Dreier, der so in keinem Basketball-Lehrbuch steht. Mit herausgestreckter Zunge und breitem Grinsen feierte er seinen zehnten Treffer im 13. Versuch – und gab sich hinterher dennoch ganz bescheiden. "Heute war es einfach mein Abend", so Nixon, "nächstes Mal ist es wieder jemand anderes."

Heidelberg: Nixon 31 (2 Dreier), Trtovac 16, Eberhard 13 (3), Lacy 10, Heyden 9, Würzner 8 (1), Jelks 4, Schmitt, Liyanage, Teichmann, Heindel.

Nürnberg: Haukohl 18 (2), Wilson 14 (2), Schröder 14 (1), Maier 8, Kent 7 (2), Sanders 5, Feuerpfeil 4, Lee 4, Daubner 3 (1), Meredith.

Stenogramm: 8:8 (5.), 21:18 (1. Viertel), 29:18 (12.), 39:23 (15.), 48:36 (Halbzeit), 56:42 (25.), 68:53 (3. Viertel), 76:56 (33.), 86:75 (39.), 91:77 (Endstand).