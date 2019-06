Heidelberg. (miwi) Mit der Qualifikation für die Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) haben die MLP Academics Heidelberg einen erfolgreichen Schritt in der Ausbildung der eigenen Talente geschafft. Für zwei Nachwuchsspieler folgte daraufhin die "Beförderung" in den Kader der Pro-A-Mannschaft. Jonas Ihle und Marjan Heindel sollen bei Chefcoach Branislav Ignjatovic an das Niveau der Zweitliga-Mannschaft herangeführt werden.

"Wir wollen die Spieler für die Zukunft ausbilden", sagt Academics-Manager Matthias Lautenschläger: "Wir wollen beide auch für ihre Leistungen belohnen, denn Marjan und Jonas haben besonders bei der Qualifikation für die NBBL mit einer tadellosen Einstellung geglänzt." Der 16-jährige Ihle gilt als großes Talent und kann auf dem Flügel variabel eingesetzt werden. In der Jugend-Bundesliga (JBBL) überzeugte er mit starken Leistungen und plant, nach dem Abitur an einem College in den USA an seiner Basketball-Karriere zu arbeiten.

Heindel ist bereits 18 Jahre alt, und als groß gewachsener Spielmacher hat er ebenfalls eine aussichtsreiche sportliche Zukunft vor sich. Beide Korbjäger eint der Wille, nicht nur im Kader der MLP Academics zu sein, sondern sich mit Einsatz und Leidenschaft auf lange Sicht Spielzeiten in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu erarbeiten.

Mit David Aichele hat die Heidelberger hingegen ein Talent verlassen. Der Center schloss sich den BIS Baskets Speyer an, um in der kommenden Saison mehr Spielanteile bei dem Pro B-Aufsteiger zu bekommen. "David hat die richtige Größe und einen guten Touch. Hoffentlich kann er sich seinen Wunsch, mehr Einsatzzeiten zu bekommen, in Speyer erfüllen", sagt Lautenschläger.

Nachdem der Kader inklusive der beiden Nachwuchsspieler jetzt neun Akteure umfasst, stellt sich der Academics-Manager darauf ein, bis zur Komplettierung der Mannschaft Geduld zu benötigen: "Wir hoffen, dass sich das Warten am Ende lohnt", erklärt Lautenschläger.

Die Heidelberger sind noch auf der Suche nach einem Spielmacher sowie einem treffsicheren Schützen. Da die Academics erst zwei Ausländer-Positionen besetzt haben, können sie noch auf dem US-Markt zuschlagen. "Aktuell ist es noch schwierig", sagt Lautenschläger. Die Agenten sowie die Spieler pokern um bestmögliche Deals.