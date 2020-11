Heidelberg. (miwi) Die Diagnose gab den Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg und Phillipp Heyden Grund zum leichten Aufatmen: Der Center des Basketball-Zweitligisten zog sich bei der 81:93-Niederlage am Sonntag bei den Giants Leverkusen einen Bänder- und Kapselriss im rechten Knöchel zu. Eine befürchtete Syndesmoseband-Verletzung konnte nach einer MRT-Untersuchung am Montagnachmittag ausgeschlossen werden. Dennoch wird Heyden in den kommenden Wochen seinem Team auf dem Spielfeld nicht helfen können.

Natürlich bedeutet der Ausfall des Kapitäns einen Rückschlag für die Heidelberger. Dem Kader wird in der nächsten Zeit eine wichtige Stütze fehlen. Manager Matthias Lautenschläger versucht aber trotzdem, die Chancen zu sehen. "Wer weiß, wofür das gut ist", sagt der Geschäftsführer: "So eine Situation kann immer auch Energien an anderer Stelle freisetzen." Lautenschläger hofft darauf, dass Armin Trtovac an der Verantwortung wächst, der einzig verbliebene Center der Academics zu sein. Möglicherweise ändert sich fortan die Rolle für Daniel Loh, der bei der Niederlage in Leverkusen fast die gesamte Spieldauer auf der Bank saß. "Ich bin optimistisch, dass uns das nicht aus der Bahn wirft", sagt der Academics-Manager.

Probleme, an denen gearbeitet werden muss, offenbarten die 40 Minuten am Sonntag auch ohne die Verletzung des Spielführers. Zusammengefasst zeigte sich in Leverkusen, dass aus den Academics noch eine Mannschaft werden muss. Zu viele Einzelaktionen prägten den Auftritt der Heidelberger, die zudem in der Defensive viel zu nachlässig agierten. Das Miteinander des talentierten Ensembles fehlte in vielen Bereichen.

Bezeichnend war, dass die Schützlinge von Branislav Ignjatovic ihre beste Phase im dritten Viertel erlebte, als mit Niklas Würzner, Shyron Ely, Albert Kuppe und Heyden vier Akteure auf dem Feld standen, die sich und die Anforderungen des Trainers schon länger kennen. "Wenn man 81 Punkte macht, sollte man auch siegfähig sein", sagte Trainer Ignjatovic, der einräumen musste: "Man muss sagen, dass Leverkusen das Spiel zu großen Teilen kontrolliert hat."

Immerhin dient das Videomaterial als perfekte Grundlage, um an den eigenen Schwächen zu arbeiten. Für die Academics geht es darum, einer Mannschaft mit enormen offensiven Möglichkeiten defensive Stabilität zu verleihen. Das ist eine Aufgabe, die mühsam sein kann, aber immerhin bietet sie deutlich bessere Chancen, als wenn es dem Team grundsätzlich an Qualität mangeln würde. Am Freitag gibt es im Heimspiel gegen Tübingen die Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, dass es einen schnellen Lerneffekt gegeben hat.