Der Kapitän ging voran: Phillipp Heyden (am Ball) hat beim Auswärtssieg in Kirchheim zur rechten Zeit seine Form wieder gefunden. Foto: Disqué

Von Michael Wilkening

Kirchheim. Die MLP Academics Heidelberg sind dem erträumten Aufstieg in die Beletage des deutschen Basketballs am Freitagabend sehr nah gekommen. Nach einer eindrucksvollen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Schützlinge von Branislav Ignjatovic bei den Kirchheim Knights 89:83 (38:50) und feierten im dritten Playoff-Match den dritten Sieg. Im Gruppenmodus reichen in den verbleibenden drei Partien in jedem Fall zwei Siege, um den ersten Rang zu verteidigen. Selbst ein weiter Erfolg könnte bereits ausreichend sein.

Die Ausgangslage für die Heidelberger hatte sich schon verbessert, während die Academics in Kirchheim um den Sieg kämpften. Durch den 80:71-Auswärtssieg der Eisbären Bremerhaven in Schwenningen haben die beiden Rivalen – wie auch Kirchheim – einen Sieg und zwei Niederlagen auf dem Konto.

Ausschlaggebend für den Erfolg an der alten Wirkungsstätte von Academics-Coach Branislav Ignjatovic waren Wille und Energie. So sorgten die Heidelberger in der zweiten Halbzeit für die Wende. Nach einem klaren Pausenrückstand steigerten sie sich in der Defensive, so dass die Kirchheimer kaum noch zu einfachen Punkten kamen.

In der Offensive zeigte sich bei den Knights die große Qualität der Heidelberger in der laufenden Spielzeit: Es fanden sich zwei Akteure, die nicht alle auf der Rechnung hatten, die das Spiel dominierten. Nicht die Topscorer Shyron Ely und Jordan Geist trumpften auf, sondern Phillipp Heyden und Niklas Würzner. Der Kapitän mit 21 Punkten und das Eigengewächs mit 15 Zählern trugen ihr Team zum Auswärtssieg. "Sehr stark, was beide heute geleistet haben", sagte Academics-Manager Matthias Lautenschläger, der das gesamte Team lobte: "Jeder hat für jeden gekämpft. Es war beeindruckend zu sehen, wie bereit die Mannschaft ist." Nachdem die Academics im dritten Viertel mühsam, aber kontinuierlich herangerobbt waren und nach 30 Minuten sogar 63:61 führten, blieb die Begegnung bis in die letzte Minute hinein spannend. Heyden traf einen schwierigen Wurf zum 83:79 und setzte die Kirchheimer damit unter Druck.

Die Knights waren gezwungen, zu foulen und Geist blieb bei insgesamt vier Versuchen "cool" und sorgte mit seiner Nervenstärke für einen 87:81-Vorsprung. Der sollte reichen.

Am Ende der ersten Hälfte war zuvor ein Dreierhagel über die Heidelberger hereingebrochen, die deshalb innerhalb weniger Minuten 38:50 in Rückstand gerieten. Tim Koch verwandelte drei Würfe von außen hintereinander. Es war gut, das unmittelbar danach in der Kabine die Möglichkeit bestand, sich neu aufzustellen.

Lange war die Begegnung vor dem Seitenwechsel ausgeglichen, auch wenn die Knights nach einem Blitzstart fast die gesamte Spielzeit über in Führung lagen.

Während die Kirchheimer fünf von acht Würfen von jenseits der Dreierlinie durch die Reuse warfen, "fielen" bei den Heidelbergern nur drei von zwölf Versuchen. Nach der Pause spielte das keine Rolle mehr, als die Heyden und Würzner das Zepter übernahmen.

Am Montag (20 Uhr) haben die Academics im "Rückspiel" gegen dieKnights die Gelegenheit, den vorletzten Schritt hin zum Aufstieg zu machen. "Da können wir den Grundstein legen", blickte Lautenschläger voraus.

Kirchheim: Mahoney 12, Pape 12, Williams 11/1, Miksic 10/1, Wohlrath 9/1, Koch 9/3, Kronhardt 9, Brauner 5/1, Leufroy 4, Keita 2, Bulajic, Nicklaus.

Heidelberg: Heyden 21, Würzner 15/3, Geist 13/2, Ely 9/1, McGaughey 8/2, Willett 7, Kuppe 6, Trtovac 6, Nelson 4, Loh, Vasiljevic, Ihle.

Spielfilm: 9:9 (5.), 23:18 (10.), 34:31 (15.), 50:38 (Hz.), 55:46 (25.), 61:63 (30.), 72:73 (35.), 77:79 (38.), 83:89 (Endstand).