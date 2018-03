Chemnitz. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg marschieren weiter mit großen Schritten in Richtung Play-offs in der 2. Basketball-Bundesliga. Durch den knappen 72:69 (41:32)-Sieg bei den Niners Chemnitz verteidigte die Mannschaft von Branislav Ignjatovic den vierten Tabellenplatz und kompensierte dabei sogar das Fehlen von Albert Kuppe. Der Kapitän machte die Fahrt nach Sachsen wegen eines fiebrigen Infektes nicht mit.

Das Erreichen der Playoffs ist das erklärte Ziel der Academics und durch die Leistungen der vergangenen Wochen ist es jetzt nur noch eine theoretische Option, dass dieses Vorhaben scheitert. Der Erfolg in Chemnitz war der 14. Sieg in der laufenden Saison und Ignjatovic hat schon vor Wochen hochgerechnet, dass am Ende wohl 15 Siege reichen, um bei den K.o.-Runden um den Aufstieg dabei zu sein. Mit 16 Erfolgen gibt es keinen Zweifel und die Heidelberger haben noch sieben Partien, um die nötigen zwei Siege zu erreichen.

Die Freude nach dem Triumph in Chemnitz war trotzdem getrübt, denn Niklas Würzner war in den finalen fünf Sekunden der spannenden Endphase nicht mehr auf dem Feld. Der Spielmacher der Academics hatte einen schmerzhaften Schlag auf das linke Knie bekommen und war vor dem letzten Angriff er Sachsen vom Platz gehumpelt. Erst heute sollen Untersuchungen zeigen, wie schwer die Blessur des Heidelberger Eigengewächses ist und eine schwerwiegende Verletzung von Würzner würde den Ambitionen der Academics einen Dämpfer versetzen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Heidelberger weiterhin alles unter Kontrolle und vergaben in der Mitte des dritten Viertels die Möglichkeit, sich entscheidend abzusetzen. Zwar lagen die Ignjatovic-Schützlinge nach 26 Minuten komfortabel mit 52:40 vorne, hatten es aber versäumt, den Vorsprung auf mehr als 15 Punkte anwachsen zu lassen. Das hätte sich beinahe gerächt, denn die Chemnitzer schafften mit Hilfe der mehr als 2000 Zuschauer im Rücken bis zum Ende des dritten Viertels den Anschluss zum 49:53.

Und ganz zum Ende der Begegnung wackelte die Führung der Heidelberger. Zwei Minuten vor dem Ende hatten die Niners zum 65:67 verkürzt und damit die Chance, mit einem Angriff zum Ausgleich oder zur Führung zu kommen. Mit einem wichtigen Korb zum 69:55 verschaffte Würzner seinem Team Luft und als Chemnitz zum 69:70 herangekommen war, sorgte Eric Palm mit zwei Freiwürfen für Ruhe. Ein letzter Verzweiflungswurf der Chemnitzer sprang vom Ring ins Feld zurück und der Auswärtssieg war perfekt.

Niners Chemnitz: Lawson 17 Punkte/1 Dreier, Lodders 15, Fleischmann 10/2, Robertson 10, Mazurczak 6, Tinsley 5, Ziegenhagen 2, Mixich 2, Kayser 2, Wendler, Albrecht.

MLP Academics Heidelberg: Palm 16/4, Würzner 12/1, Ney 12, Ely 10/1, McGaughey 10, Smith 8/1, Seiferth 3, Rosenbohm 1, Steffen, Schöpe.

Spielverlauf: 8:15 (5.), 15:20 (10.), 27:37 (16.), 32:41 (Hz.), 40:52 (26.), 49:53 (30.), 55:64 (35.), 63:64 (37.), 65:69 (39.), 69:70 (40.), 69:72 (Endstand). Zuschauer: 2075.