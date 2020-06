Heidelberg. (yba) Die Kaderplanungen des Basketball-Zweitligisten MLP Academics Heidelberg nehmen Fahrt auf. Geschäftsführer Matthias Lautenschläger und das Trainerteam um Branislav Ignjatovic sondieren den Markt. Der ersten Neuzugang für die Saison 2020/21 ist in Heidelberg kein Unbekannter. Mit Albert Kuppe kommt ein Spieler zurück, der von 2015 bis 2018 seine Basketball-Schuhe für die MLP Academics schnürte und zuletzt auch Kapitän war.

Kuppe lief bereits als Jugendlicher für den USC Heidelberg auf. Nach der Saison 2017/18 zog es ihn zu den BIS Baskets Speyer, wo er zunächst den Aufstieg in die Pro B der 2. Bundesliga erreichte. In der vergangenen Spielzeit stand Kuppe in 16 Spielen für Speyer auf dem Parkett und verhalf seinem Team mit durchschnittlich 16,1 Punkten und 3,3 Rebounds zum achten Platz der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Insgesamt belegte Kuppe damit den sechsten Rang in der Scorerliste der Südstaffel der Pro B.

Der 31-jährige deutsche Forward hat einen Einjahresvertrag in Heidelberg unterschrieben und wird ausschließlich als Basketball-Profi aktiv sein. Albert Kuppe war im vergangenen Jahr im Format 3x3 für die deutsche Nationalmanschaft aktiv und trat bei der Qualifikation für Weltmeisterschaft an. Einige Monate später verpasste Kuppe bei der Europameisterschaft nur knapp das Viertelfinale. Headcoach Branislav Ignjatovic freut sich sehr über die Rückkehr des ehemaligen Kapitäns: "Wir wissen, was wir an Albert haben".