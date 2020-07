Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav Ignjatovic wirkte am Dienstag entspannt, als er über die Perspektiven der MLP Academics Heidelberg sprach. Vieles war in den vergangenen Monaten unklar in der 2. Basketball-Bundesliga und wird es auch noch eine Weile bleiben, aber der Trainer der Heidelberger hat ein gutes Gefühl. In den Planungen der neuen Spielzeit sind die Academics nämlich schon ein gutes Stück vorangekommen. Am Dienstag machten sie die Verpflichtung von Daniel Loh perfekt. Der Deutsch-Amerikaner ist der vierte Akteur, den die Verantwortlichen des Klubs unter Vertrag genommen haben. Wenn es nach Ignjatovic geht, folgen bald die nächsten Spieler.

"Wenn wir bis zum 1. August sechs deutsche Akteure verpflichtet hätten, wären wir sehr weit und hätten eine tolle Basis gelegt", sagt der Serbe. Mit Loh, der als Power Forward oder Center eingesetzt werden kann, haben die Academics einen variablen Korbjäger verpflichtet, der auf den großen Positionen eine Entlastung bringen soll.

Loh (25) ist nicht als Führungsspieler eingeplant, zeigte zuletzt bei den Panthern Schwenningen sein Talent und möchte sich in Heidelberg weiterentwickeln. Dabei soll Loh davon profitieren, dass er als Jugendspieler bereits in Heidelberg aktiv war und das Umfeld bereits kennt. "Ich werde hart an mir arbeiten, um jeden Ball kämpfen und jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu werden", kündigt Loh an, der sich einen festen Platz in der Rotation von Ignjatovic erkämpfen möchte.

Der 2,02 Meter große Loh ist nach Phillipp Heyden, Armin Trtovac und Albert Kuppe der vierte Academics der kommenden Spielzeit, die Mitte Oktober starten soll. Neben Kai Barth sind außerdem die Gespräche mit Shyron Ely und Niklas Würzner weit fortgeschritten. Ely und Würzner, Korsettstangen der vergangenen Spielzeiten, würden die Qualität im Kader weiter erhöhen und dafür sorgen, dass die Academics auf den deutschen Positionen gut besetzt sind. Auf der Suche nach ausländischen Akteuren stünden die Verantwortlichen nicht so stark unter Druck.

Möglicherweise wird neben Ely dann der zweite US-Import ebenfalls ein bekanntes Gesicht sein. Zumindest hatte Ignjatovic ein Gespräch mit dem Agenten von Zamal Nixon, um die Möglichkeit eines neuen Vertrages des Guards auszuloten. Nixon kam in der vergangenen Spielzeit nach Heidelberg und entwickelte sich gleich zu einem Leistungsträger. Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie heuerte er zum Finalturnier der Bundesliga in Ludwigsburg an und feierte mit dem Klub die Vize-Meisterschaft. Weil die Ludwigsburger aber von einer dauerhaften Verpflichtung abgesehen haben, könnte Nixon wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

"Wir schauen, ob wir uns einigen können", sagte der Coach der Academics. Gelingt es ihm und Manager Matthias Lautenschläger, die offenen Personalien zu einem positiven Ende zu bringen, hätten die Heidelberger den Stamm der erfolgreichen Mannschaft der Vorsaison gehalten – die gute Laune von Branislav Ignjatovic wäre in dem Fall begründet gewesen.