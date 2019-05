Heidelberg. (miwi) Eigentlich ist es ja so, dass der Trainer einer Mannschaft den Weg vorgibt und der Kapitän versucht, ihn zu verfolgen. Bei den MLP Academics Heidelberg war es jetzt umgekehrt: Zunächst verlängerte Kapitän Phillipp Heyden seinen Vertrag bis ins Jahr 2022 und offensichtlich war Branislav Ignjatovic davon angestachelt.

In jedem Fall zog der Serbe nun nach und verlängerte seinen Kontrakt vorzeitig ebenfalls bis 2022. Fünf Jahre ist Ignjatovic bereits bei den Academics aktiv und band sich für weitere drei Jahre an den Klub, der ab der kommenden Saison ernsthaft versuchen kann und will, in die Basketball-Bundesliga aufzusteigen.

"Ich muss jetzt langsam nachziehen", sagte Ignjatovic mit Blick auf die Vertragssituation von Heyden. Klar ist allerdings, dass der Basketball-Lehrer seine Entscheidung nicht nur vom Verbleib des Centers abhängig machte. Vielmehr ist Ignjatovic überzeugt, mit den Heidelbergern in den kommenden Jahren einen Traum verwirklichen und aufsteigen zu können. "Die Entwicklung hier ist noch nicht zu Ende", ist der Coach überzeugt, der mit seiner Mannschaft in der gerade beendeten Spielzeit erstmals das Playoff-Halbfinale erreicht hat.

Tolle Neuigkeiten aus #Heidelberg - die @MLP_Academics können auch in Zukunft auf ihren Cheftrainer Branislav Ignjatovic setzen. Mehr dazu: https://t.co/61kjHdulL8 — BBLProfis.de (@bblprofis) 4. Mai 2019

Für Matthias Lautenschläger ist die Kontinuität auf der Trainerbank ein wichtiges Signal nach innen und außen. Der Geschäftsführer ist froh, den Coach langfristig an den Klub gebunden zu haben. Durch die Erfolge der vergangenen Jahre waren andere Vereine daran interessiert, den Serben unter Vertrag zu nehmen - Ignjatovic entschloss sich aber, seine Arbeit in Heidelberg fortzusetzen, um in Zukunft möglichst die Früchte der Aufbauarbeit ernten zu können.

Das soll möglichst schon in der kommenden Saison der Fall sein, weshalb Trainer und Manager im Moment fieberhaft daran arbeiten, einen starken Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Mit Heyden, Shy Ely, Niklas Würzner und Marc Liyanage stehen aktuell bereits vier Spieler unter Vertrag, weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden 14 Tage folgen. "Ich bin optimistisch, dass wir gute Leute zu uns holen können", sagt Ignjatovic.