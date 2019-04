Am Samstag muss Branislav Ignjatovic wieder an der Seitenlinie coachen. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Nürnberg/Heidelberg. Während der Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga steht ein Trainer dauerhaft unter Strom. Im Grunde ist keine Zeit für Dinge außerhalb des Sports und der nächsten Aufgabe. Und wenn doch - wie am Mittwoch bei den MLP Academics Heidelberg - wird der Übungsleiter von der eigenen Frau verplant. "Ich bin zur Gartenarbeit verdonnert", berichtete Branislav Ignjatovic am Mittwoch.

Der Coach der Heidelberger war wie seine Mannschaft wegen einer Vollsperrung auf der A6 erst gegen 3.30 Uhr aus Nürnberg kommend in der Heimat, doch das entband ihn nicht von den Aufgaben auf den heimischen Grünflächen. Immerhin unterschied sich das Tun des Trainers nicht erheblich von dem Auftrag, den er zuvor seinen Spielern erteilt habe. "Bei dem schönen Wetter habe ich ihnen geraten, auf die Neckarwiese zu gehen und zu entspannen", sagte der Serbe.

Am Donnerstag sehen sich Mannschaft und Trainer in der Halle am Olympiastützpunkt nach einem freien Tag wieder und werden mit guter Laune in die Trainingsarbeit einsteigen. Grund dafür ist der 67:62-Sieg der Academics bei den Nürnberg Falcons am Dienstagabend vor der strapaziösen Rückfahrt inklusive Vollsperrung. Durch den Sieg bei den Franken glichen die Heidelberger die Halbfinalserie gegen die Falcons zum 1:1 aus und können wieder etwas fester daran glauben, zum ersten Mal in der Klubgeschichte das Playoff-Finale in der eingleisigen 2. Liga zu erreichen. Drei Siege sind dafür im Best-of-five-Modus nötig und der zweite Erfolg soll möglichst am Samstag (18 Uhr) in der eigenen Halle am Olympiastützpunkt gelingen. "Hoffentlich haben wir eine große Kulisse bei diesem tollen Spiel", sagte Manager Matthias Lautenschläger.

Nach der 77:87-Niederlage im ersten Spiel in Heidelberg zogen die Academics die richtigen Schlüsse, spielten deutlich physischer und schafften es so, den Nürnbergern die erste Niederlage nach 14 Siegen hintereinander zuzufügen. "Jetzt wollen wir mal sehen, wie die Falcons das verarbeiten", zeigte sich Academics-Kapitän Phillipp Heyden gespannt, wie der Gegner auf das Gefühl reagiert, eine Partie zu verlieren. Im Umfeld der Nürnberger wurde vor dem zweiten Duell gegen die Heidelberger bereits darüber gesprochen, wie und wo der Bundesliga-Aufstieg gefeiert werden soll.

Die Falcons haben im Gegensatz zu den Heidelbergern eine Lizenz für die Bundesliga beantragt und hätten die sportlichen Voraussetzungen für den Aufstieg mit dem Erreichen des Finals geschafft. Durch die Niederlage gegen die Academics am Dienstag droht dieser Traum zu platzen. "Nürnberg hat sicher mehr Druck als wir", erklärte Ignjatovic. Möglicherweise könnte sich diese Tatsache im Laufe der Halbfinalserie noch bemerkbar machen, glaubt der Serbe.

Zunächst einmal geht es aber darum, das hohe Niveau in der Verteidigung von Dienstag bis ins dritte Spiel am Samstag vor heimischer Kulisse zu transportieren. Außerdem würde Ignjatovic seinen Gegenüber bei den Falcons gerne wieder mit ein paar taktischen Details überraschen. "Aber die Nürnberger werden sich auch etwas für uns überlegen", ist sich der Academics-Coach sicher. "Es bleibt ein Schachspiel", blickt Ignjatovic nach vorne - und hofft darauf, Falcons-Coach Ralph Junge immer einen Zug voraus zu sein.

Wer weiß, vielleicht hat der Serbe bei der Gartenarbeit ja eine besonders gute Idee gehabt.