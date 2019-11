Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg haben bei ihrer zweiten Saisonniederlage nicht einmal außergewöhnlich schlecht gespielt, aber sie hatten dennoch keine Chance. Weil Vorjahres-Meister Niners Chemnitz einen sehr guten Tag erwischt hatte, verloren die Heidelberger in der 2. Basketball-Bundesliga bei den Sachsen 78:90 (33:43) und rutschten in der Tabelle auf den dritten Rang ab. Die Chance, die Niederlage aus den Köpfen zu bekommen, gibt es aber schon am morgigen Sonntag (17 Uhr), wenn die Academics die Trier Gladiators in der Halle am Olympiastützpunkt empfangen.

"Chemnitz hat verdient gewonnen, ich muss den Niners zu einer guten Leistung gratulieren", sagte Branislav Ignjatovic. Der Coach der Heidelberger ärgerte sich natürlich über die erste klare Niederlage in der laufenden Spielzeit und er ärgerte sich auch darüber, dass nicht alle Spieler des eigenen Teams an ihre Bestleistung herankamen. Letztlich musste der Serbe aber anerkennen, dass die Chemnitzer schlicht richtig gut gespielt hatten und in dieser Partie nicht zu schlagen waren.

Sechs Minuten lang sah es nicht danach aus, als ob die Academics vor 3400 Zuschauern bei den Niners chancenlos sein würden, denn ganz zu Beginn bestimmten sie die Partie und lagen verdient 17:11 vorne. Erneut war es der junge Center Armin Trtovac, der mit seiner Präsenz unter den Körben dominierte - und am Ende mit 19 Punkten der Topscorer der Heidelberger sein sollte. Anschließend gelang es den Ignjatovic-Schützlingen aber nicht mehr, die starke Offensive der Niners zu kontrollieren. Mit mehr als 90 erzielten Punkten im Schnitt stellen die Chemnitzer den gefährlichsten Angriff der Liga und zeigten im Duell mit den Heidelbergern, warum das so ist. Mit ihrem schnellen Spiel und der Tiefe im Kader zerlegten sie die Abwehr der Academics, gingen noch im ersten Viertel in Führung (20:17) und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 43:33 aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle zehn eingesetzten Akteure der Chemnitzer Punkte erzielt.

"Die große Rotation von Chemnitz hat heute das Duell gewonnen", sagte Ignjatovic nach dem Match. Mitte der zweiten Halbzeit waren die Niners auf 17 Punkte enteilt (57:40), ehe die Heidelberger mit viel Kampf versuchten - ähnlich wie beim kappen Sieg gegen Rostock - wieder einen Weg zurück zu finden. Zwischenzeitlich drückten sie den Rückstand auf weniger als zehn Punkte, doch die Chemnitzer zogen immer wieder davon. Beim 85:65 vier Minuten vor dem Ende war die Partie für den neuen Tabellenzweiten entschieden.

Mit der Niederlage im Gepäck machten sich die Heidelberger gestern auf die Heimreise und brennen darauf, es morgen in eigener Halle wieder besser zu machen. Gegen die Gladiators aus Trier muss Topscorer Shy Ely besser ins Spiel finden, denn der US-Amerikaner blieb in Chemnitz bei lediglich sieben Punkten und zeigte die schwächste Saisonleistung - was aber nicht zuletzt daran lag, dass die Niners den besten Schützen der Academics exzellent verteidigten.

"Wir haben immer wieder versucht, zurück ins Spiel zu finden, haben aber einfach nicht unsere beste Leistung abrufen können", sagte Ignjatovic nach der Niederlage in Chemnitz. Gegen Trier möchte er Sonntagabend eine positivere Bilanz ziehen können.

Niners Chemnitz: Richter 21 Punkte, Wimberg 15/3 Dreier, Ziegenhagen 10/2, Johnson 9/1, Matthews 8, Harris 7, Elliott 6/1, Lodders 6, Figge 6, Carter 2, Roschnafsky, Hoppe.

MLP Academics Heidelberg: Trtovac 19, Würzner 16/4, Nixon 15/2, Liyanage 9/3, Ely 7, Jelks 4, Eberhard 4, Heyden 2, Schmitt 2, Teichmann.

Spielverlauf: 11:17 (7.), 20:17 (10.), 28:26 (16.), 43:33 (Halbzeit.), 57:40 (26.), 65:54 (30.), 74:65 (34.), 85:65 (36.), 90:78 (Endstand).

Zuschauer: 3435.