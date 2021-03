Heidelberg. (miwi) Die MLP Academics Heidelberg sind auf einem guten Weg, eine Topplatzierung in der 2. Basketball-Bundesliga zu erreichen.

Aktuell steht das Team von Branislav Ignjatovic auf dem zweiten Platz, doch ein großer Vorteil für die Playoffs entsteht daraus in dieser Saison nicht. Dienstagabend beschlossen die Klubs der ProA, den Modus anzupassen, um besser gerüstet auf die Pandemie zu sein. Es gibt am Ende der Hauptrunde zwei Gruppen, der jeweilige Sieger steigt in die Bundesliga auf.

"Leider sehen wir aufgrund der Corona-Pandemie eine Anpassung der Spielmodi für notwendig, um bestmöglich für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein", sagte Liga-Geschäftsführer Christian Krings nach der digitalen Zusammenkunft der Vereinsvertreter. Sollten Vereine während der Playoffs wegen Corona-Infektionen in eine Quarantäne müssen oder gar ganz ausgeschlossen werden, kann der Wettbewerb weiterhin durchgeführt werden.

Demnach qualifizieren sich weiterhin die besten acht Klubs für die Playoffs, die aber ab dem Viertelfinale nicht im Best-of-five-Modus ausgespielt werden. Stattdessen bilden der Erste, Vierte, Fünfte und Achte eine Gruppe, der Zweite, Dritte, Sechste und Siebte eine andere.

Im "Jeder-gegen-Jeden" mit Hin- und Rückspielen wird der Sieger ermittelt, der das Aufstiegsrecht erwirbt. Sollten am Ende der Erste und Zweite punktgleich sein, gibt es ein Entscheidungsspiel, in dem das besserplatzierte Team der Hauptrunde Heimrecht hat.

"Wir berauben uns damit eines möglichen Heimvorteils, aber wir haben im Sinne der Sache abgestimmt", sagte Academics-Manager Matthias Lautenschläger.

Insgesamt gab es eine große Mehrheit der Klubs für das neue Playoff-Turnier. Academics-Coach Branislav Ignjatovic hätte lieber nach dem alten Modus gespielt. "Er ist fairer und die besten Teams werden für die Leistungen der Hauptrunde mit einem Heimvorteil belohnt", erklärte der Serbe.