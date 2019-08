Würzburg. (miwi) Die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg hatten am Sonntag viel zu erledigen. Das Team von Cheftrainer Branislav Ignjatovic musste lange Bus fahren, denn es ging ins Trainingslager ins tschechische Usti nad Labem. Auf dem Weg dahin machten die Heidelberger in Würzburg eine längere Rast - aber nicht zur Erholung, sondern um eine Testpartie beim Bundesligisten s’Oliver Würzburg zu absolvieren. Der dritte Test gegen einen Erstligisten innerhalb einer Woche war ein "Schritt nach vorne", wie es Manager Matthias Lautenschläger bezeichnete. Die Academics verloren zwar 56:68 (34:48), zeigten aber vor allem in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel.

"Die zweite Hälfte haben wir gewonnen, aber in der ersten Halbzeit war Würzburg besser", sagte Lautenschläger, nachdem er mit den Spielern und dem Trainerteam die Fahrt in Richtung Tschechien fortgesetzt hatte. Bei den Heidelbergern konnten alle Akteure eingesetzt werden, Shyron Ely erzielte 15 Punkte und war damit bester Werfer. Er konnte allerdings nicht verhindern, dass die Würzburger in der ersten Hälfte wegzogen, weil sie vor allem von der Dreierlinie erfolgreich waren. Acht von elf Versuchen von außen fanden ihr Ziel, so dass die Academics entscheidend ins Hintertreffen gerieten.

Mit einer leichten Blessur verließ Ely die Halle. Der Topscorer der Heidelberger bekam einen Schlag auf den Oberschenkel, der unmittelbar nach der Partie zu schmerzen begann. "Wir haben für morgen schon einen Physio-Termin vereinbart und gucken dann mal, wie schwerwiegend es ist", sagte Lautenschläger. Der Rest des Teams überstand den Test ohne Verletzung, so dass nur Ely aktuell zum "kleinen" Sorgenkind wurde.

Es ist unklar, ob der US-Amerikaner die nächsten Tage voll trainieren kann. In Usti nad Labem sind täglich zwei Trainingseinheiten geplant, außerdem sollen die Tage in Tschechien genutzt werden, um die Teamchemie zu verbessern. "Mal gucken, was wir dazu machen. Da lassen wir uns noch etwas einfallen", erklärte der Academics-Manager. Möglicherweise gehen die Heidelberger Paintball spielen, weitere Aktionen sind geplant.

Ehe die Academics am 30. August zurück nach Heidelberg fahren, steht am Tag zuvor außerdem noch ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten aus Usti auf dem Programm. Im besten Fall kann dann auch Ely mitwirken.

Heidelberg: Ely 15/3, Heyden 8, Liyanage 6/2, Kilgore 6, Eberhard 5/1, Jelks 5/1, Teichmann 5/1, Schmitt 4, Trtovac 2, Würzner, Ihle.