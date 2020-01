Von Michael Wilkening

Heidelberg. Das Jahr 2019 endete für die MLP Academics Heidelberg und Trainer Branislav Ignjatovic mit einer Hiobsbotschaft. Das erste Training nach der Weihnachtspause am 30. Dezember endete für Shyron Ely nach nur wenigen Minuten, denn der US-Amerikaner musste seinen Rückkehr-Versuch abbrechen.

Der Grund: Die Schmerzen im Knie waren zu groß, so dass die Hoffnungen auf ein schnelles Comeback des Topscorers jäh zerbrachen. Es ist jetzt sogar wahrscheinlich, dass der Flügelspieler in der laufenden Saison überhaupt nicht mehr ins Geschehen eingreifen kann. Ohne ihren besten Spieler müssen die Heidelberger in der 2. Bundesliga am Montag um 19.30 Uhr beim FC Schalke 04 antreten.

"Shy musste das Training frühzeitig beenden. Er hatte wieder starke Schmerzen", sagte Ignjatovic. Bereits im Dezember mussten die MLP Academics ohne Ely auskommen, hatten aber darauf gebaut, dass der US-Amerikaner im neuen Jahr wieder fit sein würde. Jetzt fällt er lange aus, Untersuchungen ergaben einen Ermüdungsbruch der Kniescheibe. Am kommenden Montag wird Ely operiert. "Das sind schlechte Nachrichten", kommentierte Manager Matthias Lautenschläger die Botschaft.

Durch diese schockierende Gewissheit sind die Verantwortlichen gefordert, den personellen Verlust zu kompensieren. Längst wird der Markt gesichtet. Inzwischen erfolgte auch schon die Kontaktaufnahme zu einem Wunschspieler. Bis Ende Januar sind Neuverpflichtungen möglich. "Wir können Shy nicht gleichwertig ersetzen. Nicht als Spieler und nicht als Typ", erklärt Ignjatovic. Dennoch befürwortet der Trainer eine Maßnahme, die Sollstärke im Kader wiederherzustellen.

Jetzt muss geklärt werden, ob finanzielle Möglichkeiten bestehen, um einen weiteren Flügelspieler zu verpflichten, der dem Team sofort weiterhelfen kann. "Wir versuchen, Unterstützung durch Sponsoren zu bekommen", sagte Lautenschläger. Die gute Ausgangslage in der Liga mit dem vierten Rang soll nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. "Wenn man seinen besten Spieler verliert, muss man etwas tun", erklärte der Manager. Er sucht gleichzeitig eine Wohnung für einen Neuzugang.

Ausgerechnet mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 starten die Heidelberger ins neue Jahr, denn im ersten Duell mit den "Knappen" verletzte sich Ely. Das war Ende November. "Schalke ist für uns ein schlechtes Omen", sagt Ignjatovic. Dennoch möchte der Serbe bei den Westdeutschen gewinnen, um die gute Ausgangslage in der Tabelle zu erhalten. Weil die Schalker zuletzt schwächere Leistungen zeigten, sind sie in der Tabelle auf den letzten Rang abgerutscht. Allerdings bedeutet das keinen Vorteil für die Heidelberger, denn die taten sich vor allem gegen die Kellerkinder in der Tabelle schwer. Beispielsweise ging das erste Spiel gegen die Schalker mit 67:79 verloren.

Um auf Schalke siegfähig zu sein, will der Trainer mit einer starken Defensive auftrumpfen. "Das muss die Basis sein", fordert der Coach, der mit Ausnahme von Ely alle Spieler gesund und munter nach der Weihnachtspause in Empfang nehmen konnte. Mit neun Akteuren soll der Triumph bei S04 gelingen. Der Ely-Ersatz wird für die Partie am Montag noch nicht einsatzbereit sein.

2. Bundesliga Pro A Herren, Montag, 19.30 Uhr: FC Schalke 04 – MLP Academics Heidelberg.