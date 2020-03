Von Michael Wilkening

Bremerhaven/Heidelberg. Erst am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr spuckte der Teambus der MLP Academics Heidelberg die Spieler am Olympiastützpunkt aus. Die längste Auswärtsfahrt des Basketball-Zweitligisten hatte ihr Ende gefunden und hatte im Ergebnis ausgelaugte Akteure hervorgebracht, die nach einer kurzen Weiterfahrt in die privaten Unterkünfte ins eigene Bett stiegen. Allerdings taten sie das mit einem guten Gefühl, denn bei den Eisbären Bremerhaven hatten die Heidelberger mit einer starken Leistung einen großen Sieg gelandet. Das Team von Branislav Ignjatovic (Foto: vaf) gewann beim Tabellenzweiten 84:69 (37:37) und beendete das Wochenende, das so problembeladen begonnen hatte, damit erfolgreich.

Im Bus, der am Freitagmorgen in Richtung Bremerhaven startete, saßen neben Branislav Ignjatovic nur acht Spieler. Armin Trtovac war wegen einer Schulterverletzung zuhause geblieben und Niklas Würzner hatte die Mitfahrt wegen einer familiären Angelegenheit kurzfristig absagen müssen. "Da fährt man dann mit einem mulmigen Gefühl los", sagte Ignjatovic. Der Serbe hatte in seiner Belegschaft mit DaVonte Lacy (Verletzung an der Nase) und Marc Liyanage (Bronchitis) schließlich zwei weitere Sorgenkinder, so dass die Vorstellung, die die Academics einen Tag später bei den Eisbären abliefern sollten, überhaupt nicht realistisch erschien. Auf dem Spielberichtsbogen standen schließlich neun Akteure, weil Würzner am Spieltag mit dem Zug nachreiste und die angeschlagenen Spieler einsatzbereit waren. "Das zeigt, dass sich die Jungs für das Team opfern und so etwas macht einen Trainer stolz", sagte Ignjatovic. Der Sieg beim Favoriten aus Bremerhaven entsprang aber nicht nur dem Willen der Heidelberger, sondern hatte auch viel mit der Leistung von drei Spielern zu tun. DaVonte Lacy, Phillipp Heyden und Zamal Nixon brillierten und erzielten am Ende gemeinsam 65 der 84 Punkte der Academics. "Wenn du solche Jungs hast, die so stark sind, hast du großes Glück", sagte der Heidelberger Coach.

In der ersten Halbzeit wechselte die Führung immer wieder hin und her, so dass das 37:37 nach 20 Minuten leistungsgerecht war. Bis zum Ende des dritten Abschnitts (56:60) blieb die Partie spannend, ehe die Heidelberger zu Beginn des letzten Viertels davonzogen. Lacy (26 Punkte), Heyden (20) und Nixon (19) waren gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Academics die Partie mit einem Lauf zum 76:62 (35.) früh entschieden. "Phillipp hat seine beste Leistung in dieser Saison gezeigt", lobte Ignjatovic seinen Kapitän. Der Center hatte mit elf Rebounds auch in der Defensive überzeugt und den Rückenproblemen getrotzt, die ihn seit Wochen plagen. Heyden hatte Anteil daran, dass die Heidelberger müde, aber zufrieden frühmorgens um sieben aus dem Bus stiegen.

Eisbären Bremerhaven: Braun 15/3, Hill 11, Goodwin 10, Breitlauch 10/2, Vorhees 9/1, Polking 6, Clay 4, Theis 4/1, Friederici, Canty, Möller, Heiken

MLP Academics Heidelberg: Lacy 26/4, Heyden 20, Nixon 19/4, Jelks 11/1, Würzner 6, Liyanage 2, Schmitt, Eberhard, Teichmann

Stenogramm: 7:0 (4.), 15:24 (10.), 29:28 (15.), 37:37 (Halbzeit), 46:52 (25.), 56:60 (30.), 60:62 (32.), 62:76 (35.), 69:84 (Endstand)

Zuschauer: 1157