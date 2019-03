Quakenbrück. (miwi) Als sich die MLP Academics Heidelberg die Müdigkeit einer langen Busfahrt aus den Beinen gelaufen hatten, sicherte sich der Basketball-Zeitligist gestern Abend den 83:71 (40:37)-Auswärtssieg bei den Artland Dragons. Durch den Erfolg in Quakenbrück verteidigte die Mannschaft von Branislav Ignjatovic den vierten Tabellenplatz - fünf Spieltage vor dem Ende der regulären Saison wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich die Academics in der ersten Playoff-Runde den Heimvorteil sichern.

"Ich bin sehr froh, dass wir das schwere Spiel vor einer großen Kulisse gewonnen haben", sagte Ignjatovic. Der Serbe war beeindruckt von der Abgeklärtheit seiner Mannschaft in der Halle des langjährigen Bundesligisten. In der zweiten Halbzeit waren die Heidelberger vor mehr als 2000 Zuschauern klar das bessere Team und starteten das Doppel-Wochenende deshalb mit dem siebten Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit.

Im zweiten Viertel hatten die Heidelberger schnell eine Sieben-Punkte-Führung herausgeworfen (28:21, 13.), schafften es aber danach nicht, noch weiter davonzuziehen. Obwohl sich die Schwäche der Academics bei den Rebounds nicht negativ auswirkte und sie nach 20 Minuten in dieser Statistik sogar mit 16:11 vorne lagen, reichte es zur Pause aber nur zu einer 40:37-Führung, weil der Mannschaft von Ignjatovic ungewohnt viele Ballverluste unterliefen. Gute Arbeit unter dem eigenen Korb zahlte sich deshalb nicht aus, was sicher auch daran lag, dass Shyron Ely gar nicht zum Zug kam - der Topscorer der Heidelberger hatte erst zwei Punkte erzielt.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Der US-Amerikaner steigerte sich und hatte letztlich 17 Zähler zum Erfolg beigesteuert, den Academics unterliefen keine unnötigen Ballverluste mehr und prompt zogen die Ignjatovic-Schützlinge davon. Nach einem starken dritten Viertel führten sie 66:53 und marschierten auf den Auswärtssieg zu. Aber es wurde zwischenzeitlich noch einmal knapp, denn die Artländer kamen zu Beginn des letzten Abschnitts noch einmal auf 61:68 heran (34.), zudem kassierte Spielmacher Niklas Würzner sein fünftes Foul und musste das Spielfeld verlassen.

Allerdings zeigten die Academics darauf eine starke Reaktion und setzten sich wieder ab. Drei Minuten vor dem Ende verwandelte Jaleen Smith einen Dreier zur 79:65-Führung - das war die Entscheidung. In der Schlussminute war es Nachwuchsmann David Aichele vorbehalten, die letzten Punkte für die Heidelberger zu erzielen. "Wir haben verdient gewonnen, weil wir heute einige Spieler in unseren Reihen hatten, die in den wichtigen Phasen ihre Würfe getroffen haben", lobte Ignjatovic.

Nach der langen Busfahrt in der Nacht zurück nach Heidelberg und einer kurzen Trainingseinheit heute Nachmittag geht es für die Academics morgen weiter. Das Doppel-Auswärtswochenende geht mit der Partie bei den Baunach Young Pikes (18 Uhr) zu Ende. Beim Tabellenschlusslicht geht es darum, die Ausgangslage vor den Playoffs zu verbessern. Aber Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel gegen die Baunacher verloren die Heidelberger in der eigenen Halle.

Artland Dragons: Bland 17 Punkte / 2 Dreier, Morant 15, Albrecht 9/1, Griffin 9/1, Hundt 9, Lavrinovicius 5, Oliver 3/1, Caisin 2, Malu 2, Curth, Döding, Herold.

MLP Academics Heidelberg: Smith 20/3, Heyden 18, Ely 17/1, Oppland 16, Würzner 8, Palm 2, Aichele 2, Schmitt, Liyanage, Ney.

Spielfilm: 9:7 (5.), 18:17 (1. Viertel.), 21:28 (13.), 31:38 (18.), 37:40 (Halbzeit.), 43:54 (25.), 53:66 (3. Viertel.), 61:68 (34.), 71:82 (Endstand)