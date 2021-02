In der Halle des Olympiastützpunktes sind die Academics in dieser Saison noch ungeschlagen. Das soll auch gegen Trier so bleiben. Foto: vaf

Heidelberg. (miwi) Vor knapp einer Woche haben die MLP Academics Heidelberg in einem gemischten Match mit den Bundesliga-Frauen der BasCats die neue Halle in Heidelberg getestet. Matthias Lautenschläger, Manager des Zweitligisten, sprach anschließend von einer "Gänsehaut", die ihn überzogen hatte, als er die Spieler auf dem Parkett des SNP Domes sah. Man könnte deshalb denken, dass der endgültige Umzug in die neue Arena so schnell als möglich vollbracht werden soll – doch dagegen spricht der Sport. Ausgerechnet auf ihrer Abschiedstour wird die altehrwürdige Halle am Olympiastützpunkt für die Academics zu einer Festung, beim 85:84-Zittersieg gegen Hagen am Mittwochabend gab es den achten Sieg im achten Heimspiel der Saison. Womöglich bauen die Heidelberger diese Serie am Samstag weiter aus, wenn um 19.30 Uhr die Partie gegen die Gladiators Trier ansteht.

Lautenschläger, der seit Jahren darauf wartet, dass sich der Klub mit dem Umzug in ein neues Domizil dem Ziel Bundesliga strukturell nähert, ist hin- und hergerissen. "Bei diesem Lauf . . . ", sagt er, spricht nicht weiter, aber es ist klar, was der Manager ausdrücken will. Im Grunde wäre es fatal, gerade jetzt die Halle zu verlassen, wenn das Team darin von Sieg zu Sieg eilt.

Dabei stellt sich die Frage, warum die Academics plötzlich zu einer Heimmacht geworden sind, ausgerechnet in einer Phase, in der es keine Unterstützung von außen in Form von Zuschauern gibt. "Das sind Laborbedingungen und die Jungs trainieren ja fast jeden Tag in dieser Halle", sagt Lautenschläger. Soll heißen: Das in den Übungsstunden antrainierte Können kann in den Pflichtspielen leichter umgesetzt werden. Noch ist längst nicht klar, ob die Heidelberger in der laufenden Spielzeit offiziell den Umzug in den SNP Dome vollziehen, aber etwas schmerzhafter würde der Abschied vom OSP angesichts der aktuellen Erfolgsserie.

Dabei hing die am Mittwoch zwischenzeitlich am seidenen Faden, denn die Hagener waren knapp zwei Minuten vor dem Ende beim 78:78 gleichauf und drohten damit, die Halle als erste Gastmannschaft zu erobern. "Wir hatten auch Glück", sagte Branislav Ignjatovic. Der Trainer hatte vor der Partie vor der Qualität der Hagener gewarnt und fühlte sich nach den 40 Minuten bestätigt. Nur eine Portion Fortune und eine Willensleistung verhinderten eine Niederlage.

Vor dem zweiten Heimspiel in dieser Woche am Samstag gegen Trier ist das Resultat gegen Hagen aber möglicherweise sogar hilfreich. "Gegen Trier wird es mindestens genauso schwer", sagte Ignjatovic und warnte seine Spieler sowie das Umfeld der Academics davor, aus der aktuellen Serie einen Automatismus abzuleiten. Ein leicht und locker herausgespielter Erfolg gegen die Hagener hätte dazu verleiten können, doch jetzt ist der Trainer überzeugt, dass alle die notwendige Konzentration aufbringen, um gegen die Gladiators in der eigenen Halle ungeschlagen zu bleiben.

In diesem Fall würde der irgendwann anstehende Umzug in den SNP Dome aus sportlicher Sicht wieder ein Stück schwerer fallen – doch dieses Luxusproblem nehmen die Academics wohl gerne in Kauf.

2. Basketball-Bundesliga, Samstag, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Gladiators Trier.