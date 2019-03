Von Michael Wilkening

Heidelberg. So ganz sind die Erinnerungen noch nicht aus dem Gedächtnis getilgt, noch immer verursacht es Schmerzen, wenn die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg an die Playoffs der vergangenen Saison zurückdenken. In fünf dramatischen Spielen war der Basketball-Zweitligist vor knapp einem Jahr im Viertelfinale an den Gladiators Trier gescheitert - und deshalb nennt Branislav Ignjatovic das Duell mit den Trierern am Sonntag (17 Uhr) ein "Treffen alter Bekannter". In der Halle am Olympiastützpunkt geht es für die Academics aber diesmal nicht um alles, denn die Qualifikation für die Playoffs haben sie in der laufenden Saison schon geschafft, im Gegensatz zu den Gladiators.

In den kommenden drei Partien haben die Heidelberger die Chance, eigene Rekorde zu brechen. In der vergangenen Spielzeit feierten sie 19 Siege in der regulären Saison, aktuell haben die Ignjatovic-Schützlinge 18 Mal gewonnen. Gegen die Trierer können sie die eigene Bestmarke einstellen und hätten in zwei weiteren Begegnungen die Chance, sie zu verbessern. Gleichzeitig würde ein Sieg die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, am Ende der Saison unter den besten Vier zu stehen, was in der ersten Playoff-Runde Heimvorteil bedeuten würde. "Wir wollen so gut wie möglich abschneiden und im Rhythmus bleiben", sagt Academics-Coach Ignjatovic.

Nach vier Siegen hintereinandergeht es für die Heidelberger in den kommenden Wochen darum, die gute Form beizubehalten und sich parallel dazu fit für die heiße Phase der Saison zu machen. Das erste Playoff-Match findet am 6. April statt.

"Wir haben das Training ein bisschen umgestellt, aber wir werden keine großen Dinge ändern", sagt der Serbe, der in den vergangenen Tagen mit dem kompletten Kader im Training arbeiten konnte. "Die Hauptsache ist, dass alle gesund bleiben", erklärt Ignjatovic. Aktuell plagt sich lediglich Marc Liyanage mit einer Kapselverletzung in der Hand herum, konnte das Übungsprogramm aber absolvieren.

Gegen Trier wird Liyanage einsatzbereit sein und mithelfen, dass die Serie der Heidelberger bestehen bleibt, während die der Gladiators enden soll. Beide Teams haben die zurückliegenden vier Partien gewonnen und für die Trierer ist es wichtig, den fünften Erfolg nachzulegen. Als Tabellensechster haben sie nur einen Sieg mehr als der Tabellenneunte und drohen deshalb, aus den Playoff-Rängen zu fallen, falls sie in der Halle am Olympiastützpunkt verlieren sollten.

Die Heidelberger können darauf keine Rücksicht nehmen, denn nur mit einem Sieg werden sie den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Nach dem dritten Rang in der vergangenen Saison wäre es eine weitere Bestleistung, die aktuelle Platzierung zu verteidigen.

Ignjatovic weiß um die Möglichkeiten und ist motiviert, neue Rekorde aufzustellen. Gleichzeitig ist der Coach der Academics aber erfahren genug, um zu wissen, dass seine Mannschaft erst zum Start der Playoffs in Topform sein muss. Gegen die Gladiators würde der Serbe aber gerne noch eine Rechnung begleichen.

2. Bundesliga Pro A, Sonntag, 17 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Gladiators Trier.