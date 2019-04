Heidelberg. (miwi) Am Samstag wird in der Halle am Olympiastützpunkt Geschichte geschrieben: Um 18 Uhr steigt das erste Halbfinal-Playoff-Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga mit Beteiligung der MLP Academics Heidelberg. In der Best-of-five-Serie gegen die Nürnberg Falcons haben die Academics die Chance, erstmals seit Bestehen der eingleisigen 2. Liga das Finale zu erreichen. Nötig sind dafür drei Erfolge gegen die Franken, der erste soll heute gelingen.

An der Unterstützung von außen sollte es nicht mangeln, denn die Halle wird rappelvoll sein. Es gibt nur noch ganz wenige Sitzplatztickets und auch die Stehplätze gehen langsam zur Neige. "Ich freue mich für die Jungs, denn sie haben das verdient. Das ist ein wichtiges Signal für uns", sagt der Trainer der Heidelberger, der darauf baut, dass die Zuschauer in der eigenen Halle in einem ausgeglichenen Duell gegen die Falcons den Unterschied zugunsten der Academics ausmachen.

"Die Falcons sind im Moment das heißeste Team der Liga", sagt der Serbe. 13 Partien haben die Nürnberger hintereinander gewonnen und verfügen laut Ignjatovic über den breitesten Kader der 2. Liga. Die Heidelberger werden also voll gefordert sein, um die imposante Serie ihres Kontrahenten zu durchbrechen.

Immerhin - und da ist sich der Heidelberger Trainer sicher - können seine Spieler gänzlich befreit von Druck in das Halbfinale starten. "Wir wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen, aber wir müssen nichts schaffen, sondern können es", erklärt Ignjatovic. Die Nürnberger haben einen Lizenzantrag für die Bundesliga gestellt und können den Sprung in die 1. Liga schaffen, wenn sie sich gegen die Academics durchsetzen. Daraus ergibt sich eine große Chance, aber auch die Gefahr des Scheiterns. Weil die Heidelberger die Bedingungen der Basketball-Bundesliga (BBL) in diesem Jahr noch nicht erfüllen (können), geht es für Kapitän Phillipp Heyden und seine Kollegen allein darum, sportlich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. "Ich will Meister werden", sagt Center Heyden.

Die Voraussetzungen stimmen, denn Ignjatovic hat in den vergangenen Tagen eine fokussierte Mannschaft im Training erlebt, die eine große Vorfreude auf das Halbfinale ausstrahlt. Trotz der Qualität des Gegners sorgt das für Optimismus beim Trainer: "Wir wollen eine starke Leistung zeigen und dafür sorgen, dass die Zuschauer mit einem Lächeln im Gesicht ins Osterwochenende starten."

Info: 2. Bundesliga, Playoff-Halbfinale, Spiel 1, Ostersamstag, 18 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Nürnberg Falcons.