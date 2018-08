Heidelberg. (miwi) Mit den US-Amerikanern im Team haben die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg Absichtserklärungen ausgetauscht, ehe die Importspieler vor ein paar Tagen in die Heimat zurückgeflogen sind. Etwas weiter ist der Basketball-Zweitligist in den Planungen mit den deutschen Akteuren aus dem Kader. Erste Personalentscheidungen sind gefallen.

"Wir werden die Zusammenarbeit mit Nico Adamczak nicht fortsetzen", sagt Academics-Manager Matthias Lautenschläger. Bereits gegen Ende der Saison hatte Trainer Branislav Ignjatovic durchblicken lassen, dass er mit den Leistungen der deutschen Cracks nicht immer zufrieden war. Aus diesem Grund muss sich Flügelspieler Adamczak eine neue Aufgabe für die nächste Saison suchen. Noch unklar ist die Zukunft von Forward Niklas Menck. Gespräche stehen noch aus.

Weitermachen würden die Heidelberger gerne mit Marco Grimaldi, doch der Aufbauspieler hat sich Bedenkzeit erbeten. "Marco war ein ausgesprochener Leader in unserem Team, auch in der Phase, in der er verletzt war", spricht Lautenschläger mit Hochachtung über den Routinier. Ein erneutes Zusammentreffen zu einem späteren Zeitpunkt solle zeigen, ob Grimaldi und die Academics in eine gemeinsame Zukunft gehen. Ähnlich haben sich die Klub-Verantwortlichen mit Rollenspieler Janek Schmidkunz vereinbart.

Bleiben sollen in jedem Fall auch die jungen Akteure aus der Region. Gespräche mit Niklas Würzner, Christoph Rupp und Lasse Steinort stehen noch aus, doch Lautenschläger lässt durchblicken, dass mit den regionalen Akteuren weitergearbeitet werden soll. "Sie alle haben ihre Rollen sehr gut ausgefüllt", sagt der Manager. Würzner und Rupp bekamen in der Restphase der regulären Saison und in den Playoffs mehr Spielzeit als erwartet und sollen in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt in der eigenen Entwicklung machen.

Noch unklar ist die Zukunft von Waverly Austin. "Waverly hat sehr wechselhafte Leistungen gezeigt", sagt Lautenschläger über den Center. Der ist zwar eigentlich ein US-Amerikaner, weil er aber einen deutschen Pass besitzt, besetzt er keine Ausländerplanstelle. "Wir werden mit ihm sprechen, und sicher ist er eine Option, weil er als junger Spieler im nächsten Jahr stabilere Leistungen zeigen würde", kündigt der Academics-Manager an, Kontakt mit dem Agenten von Austin aufzunehmen.

In jedem Fall, davon ist bereits auszugehen, wird der Kader der Academics in der kommenden Runde ein neues Gesicht erhalten, wenngleich der Umbruch nicht so groß werden soll wie zuletzt. Vor der gerade zu Ende gegangenen Saison blieb aus der Stammmannschaft nur Adamczak erhalten. Jetzt muss er gehen.