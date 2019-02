Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Bäume wachsen für die MLP Academics Heidelberg nicht in den Himmel. In der 2. Basketball-Bundesliga verloren die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic gestern Abend gegen die Nürnberg Falcons mit 71:79 (37:33) und gleichzeitig den zweiten Tabellenplatz. Die Heidelberger scheiterten gegen die Franken, weil die deutlich mehr Spielglück hatten - kämpferisch war den Academics nichts vorzuwerfen.

Sie rauften sich immer wieder die Haare, beschworen überirdische Kräfte und fühlten sich außerdem ein wenig benachteiligt. Die Heidelberger haderten. Wer es mit den MLP Academics hielt, hatte gestern keinen schönen Tag. Als die Partie vorbei war, redete Ignjatovic noch einmal auf einen der drei Schiedsrichter ein, aber das änderte nichts mehr am bitteren Resultat. "Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Das ist auch notwendig, wenn man Heidelberg schlagen will", sagte Ralph Junge. Der Nürnberger Trainer strahlte und freute sich über den glücklichen Spielausgang.

Manchmal erzählen ein paar wenige Szenen ein ganzes Spiel, und gestern gab es zwei, die deutlich machten, warum die Nürnberger mit einem Sieg in den Bus stiegen. Der erste Moment, der die Begegnung in Richtung der Falcons kippen ließ, war die Schlusssekunde des dritten Viertels. Mit Ablauf der Uhr feuerte Marvin Omuvwie den Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung des Heidelberger Korbes, der Verzweiflungswurf fand überraschend den Weg durch die Reuse - die Nürnberger führten plötzlich mit 54:52.

Knapp vier Minuten vor dem Ende musste Nils Haßfurther aus großer Entfernung werfen, weil die 24-Sekunden-Uhr beinahe abgelaufen war, und über das Brett und nach einer "Tänzelei" auf dem Ring fiel der Ball in den Korb - die Nürnberger gingen überaus glücklich mit 66:61 in Führung. "Die Big Points waren heute bei den Nürnbergern, deshalb haben sie am Ende auch verdient gewonnen", befand Ignjatovic. In der Schlussphase erwiesen sich die Falcons als äußerst nervenstark, denn angestachelt von der Führung spielten sie clever die Uhr herunter und trafen in den zwei letzten Minuten alle neun Freiwürfe. So gab es keine echte Chance mehr für die Heidelberger, der Begegnung noch eine Wende zu geben.

Nach einem schlechten Start und einem 14:23-Rückstand nach knapp neun Minuten hatten sich die MLP Academics gut in die Partie gekämpft und vor allem im zweiten Viertel sehr dominant gewirkt. Basierend auf einer guten Defensive drehten die Ignjatovic-Schützlinge die Partie und führten zur Pause mit 37:33. Obwohl die Nürnberger deutlich besser in der Rebound-Statistik waren, lagen die Heidelberger vorne und wirkten auch zu Beginn der zweiten Halbzeit (42:34 in der 23. Minute) auf dem Weg zum achten Heimsieg im elften Match in der eigenen Halle.

Doch danach drehte sich das Spiel noch einmal, weil die Academics in der Offensive kurzzeitig nachließen und die Falcons dadurch zum Ausgleich kamen. Und als sich die Shyron Ely, der mit 17 Punkten am Ende Topscorer der Partie war, und seine Kollegen gerade daran machten, die eigene Führung wieder auszubauen, begannen die Nürnberger, mit den unmöglichsten Würfen zu treffen.

MLP Academics Heidelberg: Ely 17 Punkte / 3 Dreier, Smith 14/2, Heyden 10, Würzner 8/1, Palm 8/1, Oppland 8, Schmitt 3/1, Liyanage 3/1, Ney, Brunnenkant, Aichele.

Nürnberg Falcons: Pongo 15/1, Kent 13, Wainright 11/1, Maier 11, Oehle 11, Sanders 8, Haßfurther 5/1, Omuvwie 3/1, Parker 2, Meredith, Gahlert.

Stenogramm: 12:14 (5.), 18:23 (10.), 27:27 (15.), 37:33 (Hz.), 42:34 (24.), 45:47 (27.), 52:54 (30.), 52:59 (32.), 64:68 (38.), 71:79; Zuschauer: 900.