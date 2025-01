Silkeborg (dpa) - DHB-Sportvorstand Ingo Meckes hat nach dem verlustpunktfreien Einzug der deutschen Handballer in die WM-Vorrunde ein positives Zwischenfazit gezogen. "Wir haben vor der WM gesagt, wir wollen mit einer optimalen Punkteausbeute in die Hauptrunde gehen. Jetzt können wir einen Haken dahinter machen. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und gehen mit Rückenwind in die

