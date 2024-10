Berlin (dpa) - Nationalspieler und Füchse-Kapitän Paul Drux muss seine Handball-Karriere vorzeitig beenden. Wie sein Verein bekanntgab, hat sich der Rückraumspieler des Berliner Bundesligisten in der vergangenen Woche im Training erneut eine schwere Knieverletzung zugezogen. "Die Ärzte schließen eine Rückkehr in den Leistungssport aus", hieß es in der Mitteilung.

