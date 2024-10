Neu-Kairo (dpa) - Der Traum von der Titelverteidigung bei der Club-Weltmeisterschaft geht für den SC Magdeburg weiter. Gegen Al Ahly siegten der Handball-Bundesligist dank einer starken Schlussphase mit 28:24 (12:15). Bester Magdeburger Schütze und Man of the Match war Manuel Zehnder mit neun Toren. Am Donnerstag spielen die Magdeburger gegen Veszprem um den Titel und könnten als erstes Team

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote