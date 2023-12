Berlin (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmanschaft muss aus Sicht von Spielmacher Juri Knorr eine Siegermentalität entwickeln.

"Dass wir wissen, okay, wir sind Deutschland, und man muss uns auch erst mal schlagen", sagte Knorr in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und ergänzte: "Und dass wir nicht in ein Spiel gegen die Spanier gehen, bei dem sie die ganze Zeit