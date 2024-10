Berlin (dpa) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für den Auftakt der EM-Qualifikation benannt. Der 65-Jährige berief für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz am 4. November und die Türkei am 10. November insgesamt 18 Spieler. 13 davon waren bereits beim Silber-Erfolg bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Paris Teil des Teams. Dazu kommen

