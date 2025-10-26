Flensburg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt und der SC Magdeburg bleiben ungeschlagen und somit die bestimmenden Mannschaften in der Handball-Bundesliga. Der aktuelle European-League-Sieger aus Flensburg verteidigte durch das 36:30 (19:14) im Heimspiel gegen den HC Erlangen mit jetzt 18:2 Punkten die Tabellenführung. Der Champions-League-Titelverteidiger aus Magdeburg ist nach dem 24:22 (8:8) bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 17:1 Zählern und einem Spiel weniger der erste Verfolger.

Die Flensburger legten einen 3:0-Blitzstart hin (3. Minute) und ließen auch sich durch Erlangens Anschlusstreffer zum 3:4 (6.) nicht aus dem Konzept bringen. Über 8:3 (11.) enteilte das Team von SG-Coach Ales Pajovic auf 17:7 (22.). Erlangen kam zwar auf 16:19 (32.) heran, doch für einen Sieg kamen die Franken zu keinem Zeitpunkt der Partie infrage. Florian Scheerer sah nach einem Foul an SG-Spieler Simon Pytlick die Rote Karte (55.).

Berlin verabschiedet sich aus dem Meisterrennen

Der aktuelle Meister Füchse Berlin verabschiedete sich nach dem 38:39 (18:18) im Heimspiel gegen den HSV Hamburg fürs Erste aus dem Meisterrennen. Dank eines technischen Fehlers des Berliners Mathias Gidsel und des neunten Treffers von Nicolaj Jörgensen in der Schlussminute kamen die Hamburger zum verdienten Sieg. Berlin hat nach der dritten Saisonniederlage als Tabellen-Sechster 14:6 Punkte.

Hannover lag zur Mitte einer torarmen ersten Halbzeit nur mit 4:3 in Führung. In der zweiten Hälfte wurde Magdeburg dann stärker und schien beim 20:15 (48.) auf der sicheren Seite zu sein. Mit einem 5:0-Lauf glich Hannover wieder aus (20:20/54.). In der spannenden Endphase blieb Magdeburg stabil und gewann nach zuvor drei Auswärtsniederlagen in Serie wieder ein Spiel bei der TSV.