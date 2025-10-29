München (dpa) - Die deutschen Handballer müssen in den beiden EM-Testspielen gegen Island auf Justus Fischer verzichten. Der erkrankte Kreisläufer vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf fällt für die Partien am Donnerstag (19.30 Uhr/ZDF Livestream) in Nürnberg und Sonntag in München aus, teilte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton mit.

"Bei Justus gibt es keine positive Entwicklung. Es geht ihm weiterhin nicht gut, weshalb wir in Rücksprache mit seinem Club die Entscheidung getroffen haben, dass es besser ist, wenn er nicht anreisen wird. Der Krankheitsverlauf wird absehbar nicht besser. Deshalb verzichten wir darauf, ihn nach München zu holen", sagte Chatton.

Fischer hatte sich im Bundesligaspiel gegen den SC Magdeburg am vergangenen Sonntag zu Beginn der zweiten Halbzeit auf dem Parkett übergeben müssen und die Partie danach nicht mehr fortsetzen können. Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung und werde laut Chatton nur für den Fall weiterer Ausfälle personell reagieren.

Für das DHB-Team ist es der vorletzte Länderspiel-Doppelpack vor der EM vom 15. Januar bis 1. Februar 2026, bei der Deutschland in der Vorrunde auf Österreich, Spanien und Serbien trifft.