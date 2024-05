Bietigheim (dpa) - Der deutsche Frauen-Handball ist zurück auf Europas schillerndster Bühne. Und die SG BBM Bietigheim gehört zu den vier Hauptdarstellern.

Als erstes deutsches Team stehen die Schwäbinnen im Final Four der prestigeträchtigen Champions League und können am Wochenende ihre ohnehin schon historische Saison in der Königsklasse krönen. Der Titel für den deutschen Meister wäre