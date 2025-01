Ottawa (dpa) - Die deutschen Eishockey-Junioren haben das Relegationsspiel bei der Weltmeisterschaft in Kanada gewonnen und bleiben erstklassig. Das Team von Trainer Tobias Abstreiter bezwang in Ottawa im Entscheidungsmatch Kasachstan mit 4:3 (1:2, 2:1, 1:0). Bereits im vergangenen Jahr rettete sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in der Relegation vor dem Abstieg. Die nächste WM

