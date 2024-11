Buffalo (dpa) - JJ Peterka hat die Buffalo Sabres in der NHL mit seinem besten Saisonspiel zu einem Sieg gegen die Ottawa Senators geführt. Beim 5:1 gegen das Team aus der kanadischen Hauptstadt erzielte Peterka zwei Tore und bereitete ein drittes vor. Auf drei Scorerpunkte in einer Partie kam der 22-Jährige aus München in seiner Karriere zuvor erst zwei Mal. Er steht nun bei sechs Saisontoren

