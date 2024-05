EILMELDUNG 13:30 Uhr

RTL überträgt Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich

Der Fernsehsender RTL wird den Schaukampf des Entertainers Stefan Raab gegen Profi-Boxerin Regina Halmich am 14. September live übertragen. Das teilte der Sender am Mittwoch in Köln mit. Auch "Bild" berichtete.