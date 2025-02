Krefeld (dpa) - Ein Stau auf der Autobahn hat in der DEL2 für eine Spielabsage gesorgt. Das Unterhaus der Deutschen Eishockey Liga setzte am Abend kurzfristig die heutige Partie der Krefeld Pinguine gegen den EV Landshut ab, weil die Bayern nicht rechtzeitig anreisen konnten, obwohl sie bereits am frühen Morgen losgefahren waren.

Auf der Autobahn A3 zwischen Würzburg und Aschaffenburg blieben die Landshuter stecken, nachdem ein Lastwagen umgekippt war und quer auf der Fahrbahn lag. Der Abschnitt musste stundenlang gesperrt werden.

Das Spiel wurde aber erst am Abend abgesagt, nachdem klar war, dass es die Bayern nicht mehr rechtzeitig an den Niederrhein schaffen würden. Zu dem Zeitpunkt waren schon zahlreiche Zuschauer in der Arena. Ob und gegebenenfalls wann das Spiel wiederholt wird, ist noch unklar.