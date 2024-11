Landshut (dpa) - Für Bundestrainer Harold Kreis beginnt Olympia 2026 in Landshut. Mit dem Deutschland Cup startet bereits ab Donnerstag die Vorbereitung und vor allem das Spieler-Casting auf das Eishockey-Highlight in rund 15 Monaten in Mailand. "Unsere Gedanken gehen schon in Richtung Olympia 2026", sagte der 65-Jährige.

Mit den NHL-Cracks Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tim Stützle