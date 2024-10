Düsseldorf (dpa) - Die Eishockey-Nationalmannschaft muss beim Deutschland Cup in der kommenden Woche in Landshut ohne Vize-Weltmeister Alexander Ehl auskommen. Der Stürmer der Düsseldorfer EG musste am Knie operiert werden und fällt rund vier Wochen aus. Das teilte der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga mit.

Am Donnerstag will Bundestrainer Harold Kreis sein Aufgebot für das