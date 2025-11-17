Montag, 17. November 2025

Basketball-Pokal

Alba Berlin und Oldenburg erreichen das Final Four

Spannung im BBL-Pokal: Oldenburg siegt knapp im Derby, Alba überzeugt nach der Pause gegen Jena.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 22:41 Uhr 23 Sekunden
Alba-Youngster Jack Kayil
Alba-Youngster Jack Kayil erzielte 18 Punkte gegen Jena.

Berlin (dpa) - Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg und von Alba Berlin haben am Montagabend das Final Four im BBL-Pokal erreicht. Zuvor hatten bereits Bayern München und die BMA365 Bamberg Baskets den Sprung in die Endrunde geschafft.

Das Final Four findet am 21./22. Februar statt. Bayern spielt gegen Bamberg. Alba trifft auf Oldenburg. 

Rekordpokalsieger Alba gewann das Viertelfinale daheim vor 6.647 Zuschauern gegen den Bundesliga-Konkurrenten Science City Jena nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 91:78 (45:51). Die EWE Baskets Oldenburg setzten sich im Lokalderby beim Nachbarn Rasta Vechta mit 72:69 (30:39) durch, weil Christopher Clemons mit dem entscheidenden Dreier in der Schlussphase zum Sieg traf.

© dpa-infocom, dpa:251117-930-305781/1