Milwaukee (dpa) - Die Los Angeles Lakers bleiben auch ohne LeBron James eines der Spitzenteams der NBA. Bei den Milwaukee Bucks siegte das Team um Basketball-Superstar Luka Doncic klar mit 119:95 (65:34). Doncic erzielte 41 Punkte, kam zudem auf neun Rebounds und sechs Assists. Schon zur Pause war die Partie der beiden Meister von 2020 und 2021 entschieden.

Maxi Kleber stand in seinem dritten Einsatz nach langer Verletzungspause erstmals wieder für längere Zeit auf dem Parkett und kam in 25 Minuten auf je drei Punkte und Assists.

Die Lakers stehen bei zehn Siegen nach den ersten 14 Spielen.

Meister Oklahoma weiter das Maß der Dinge

Mehr Siege in der Western Conference haben nur die Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger gewann beim 109:96 (55:52) bei den Charlotte Hornets sein fünftes Spiel in Serie und bleibt bei einer einzigen Niederlage in dieser Saison. Isaiah Hartenstein trug mit einem sogenannten Double Double aus je zwölf Punkten und Rebounds seinen Teil zum Sieg bei. Shai Gilgeous-Alexander war mit 33 Punkten bester Werfer.

Trainerwechsel in New Orleans

Am anderen Ende der Tabelle stehen im Westen die New Orleans Pelicans. Das Team trennte sich nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen von Cheftrainer Willie Green. Der bisherige Assistenztrainer James Borrego übernimmt interimsweise. Green war mehr als vier Jahre Cheftrainer in New Orleans, führte die Pelicans in der Zeit zwei Mal in die Playoffs und kam auf eine Bilanz von 150 Siegen und 190 Niederlagen.