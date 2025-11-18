New Orleans (dpa) - Die Oklahoma City Thunder haben auch die New Orleans Pelicans geschlagen und bereits den 14. Sieg im 15. Spiel der NBA-Saison geholt. Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren und dem Deutschen Isaiah Hartenstein gewann der Titelverteidiger 126:109 gegen die Gäste aus Louisiana. Holmgren verbuchte 26 Punkte, Gilgeous-Alexander kam auf 23 und Hartenstein auf 16 Punkte. Durch die 127:130-Niederlage der Denver Nuggets gegen die Chicago Bulls vergrößerten die Oklahoma City Thunder ihren Vorsprung an der Spitze der Western Conference.

Auf eine ähnlich gute Bilanz kommen sonst nur noch die Detroit Pistons, die durch das 127:112 gegen die Indiana Pacers bei 12 Siegen aus 14 Spielen stehen und damit die Eastern Conference anführen. Für die Pistons war es der zehnte Sieg in Serie - aktueller Bestwert in der NBA. Die Cleveland Cavaliers hielten als Verfolger den Anschluss durch ein 118:106 gegen die Milwaukee Bucks und kommen nun auf 10 Siege aus 15 Spielen.